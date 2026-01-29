「SHAKA」主辦活動的「LEGENDUS」由nosh贊助！還有超值優惠和簽名商品贈送

提供冷凍食品配送服務「nosh」的nash株式會社(以下簡稱nash)宣布，將贊助「Red Bull LEGENDUS STREET FIGHTER 6 師弟盃 ~2025冬 後樂園之陣~(以下簡稱LEGENDUS)」。

該公司第二次贊助該活動，活動內容將包括與「nosh」相關的宣傳活動以及限量版商品贈送。

nosh贊助「LEGENDUS」！還將實施超值優惠活動

nosh贊助「LEGENDUS」

由人氣傳奇主播SHAKA(@avashaka)所主辦的「LEGENDUS」

第一屆錦標賽於2024年舉行，獲得了巨大的反響，YouTube 直播的總觀看次數達到了 12.6 億次。

如果盛況的「LEGENDUS」，nosh將持續贊助該活動。

以"創造一個讓世界各地的人們都能過上健康充實生活的未來。"為使命的nosh。

不僅致力於提供健康食品，還致力於透過這些活動豐富人們的休閒時光。

購買新商品即可享有5000日圓的優惠！還有機會贏得限量版簽名T恤

將實施超值優惠活動！

為了慶祝此次贊助，現正在「nosh」特設網站上實施購買新nosh新商品就有機會獲得總額5,000日圓折扣的活動。

這是個絕佳的機會，首次購物可立即省2,000日圓，之後每次購物（第 2 至 4 次）可立即省1,000日圓折扣的大好機會，千萬不要錯過。

此外，透過特別贊助頁面進行新購買的三名顧客將透過抽獎獲得由 人氣實況主「SHAKA」親筆簽名限量T恤 。

不僅可以以優惠的價格享用健康餐食，還有機會贏得商品。

趕快趁著這個難得的機會購買吧。

詳細資訊請上「nosh」特設網站確認。

「LEGENDUS」實施概要

舉辦日期

2026年1月26日(一)資格賽

2026年1月28日(三)決賽 DAY 1

2026年1月29日(四)決賽 DAY 2

直播平台・會場

參賽隊伍・選手

Arabian Boys 弟⼦: 澀谷HARU / 師父: GACHIKUN

葛川旅團 弟⼦: 葛葉 / 師父: KAWANO

最強的署名 弟⼦: FANTA / 師父: DOGURA

SAIKYOUNOFUTARI 弟⼦: Sasatikk / 師父: NARUO

釋迦奪還 弟⼦: YOSHINAMA / 師父: ⽴川

Now Zero Anti Club 弟⼦: Zerost / 師父: NAUMAN

電電惡漢星 弟⼦: WAIWAI / 師父: ⾼⽊

4255 弟⼦: SHAKA / 師父: AKUTAGAWA

有關「LEGENDUS」的詳細資訊請上eSports World確認。