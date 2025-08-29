【Sharetea歇脚亭】蜜桃系列飲品第二杯減$18（29/08-17/09）

Sharetea歇脚亭三款人氣飲品加入限定「蜜桃茶凍」，包括桃香檸檬茶、蜜桃冰茶及蜜桃QQ奶茶！由即日起至9月17日，購買蜜桃系列飲品，加購第二杯即可減$18！

日期：2025/08/29 - 2025/09/17

地點：Sharetea歇脚亭香港分店

