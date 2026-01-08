【Sharetea歇脚亭】珍珠奶茶優惠日 $16/杯

【Now Sports】費查首度以看守領隊身份執掌曼聯，結果和波收場，失望之情盡溢言表。曼聯周三作客弱旅般尼一度反超前2:1，最終各二言和，費查未能取得領軍首場勝仗，他賽後說：「對我來說和波是一大失望。如果你看戰況、我們所製造的機會、門線解圍、詐糊、30次射門，很多攻勢，我們所製造的足以贏波有餘。」事實歸於事實，曼聯就是贏不了，不過費查尚有機會，因為他確認下周日在英格蘭足總盃第3圈對白禮頓仍會領軍。儘管失望，費查還是讚揚今仗梅開二度的錫斯高（Benjamin Sesko）：「我替他感到太開心。我昨天與他傾談過，大家給他看了一段影片，展示了他的走動、他的入球，讓他看是如何得來，以及他需要持續相信自己，隊友也需要予他更多協助。」「他今夜做到了，取得兩個出色入球。對Ben（錫斯高）實在是一個正面的晚上。」費查續說：「球隊為和波失望，但從個人水平而言，希望他可依此為起點。」

now.com 體育 ・ 3 小時前