Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐

Ahaa 一連幾個月推出一系列令人興奮的家電品牌優惠，讓你輕鬆升級家居設備。這次活動中，Sharp 率先打頭陣，帶來驚喜優惠，由 9 月 15 日至 10 月 12 日，都能以超值價格擁有高品質的家電產品。此次優惠期間， Sharp 360° 呼吸圓柱空氣清新機價格低至 HK$1,056， 即使在繁忙的都市生活中都能享受清新空氣。此外，優惠期內旋鈕式燒烤微波爐以 65 折優惠促銷，熱愛烹飪的朋友們也有福了！

Sharp 360° 呼吸圓柱空氣清新機

Sharp 空氣清新機採用高電壓原理的 HD 離子產生器，能生成高濃度PCI（Plasma Cluster Ion），有效抑制空氣中高達 99.9% 的病毒、細菌及過敏原，同時抑制霉菌生長及去除異味。配備強力的 2 合 1 集塵除臭過濾網，能有效清除香煙煙味、垃圾臭味及寵物異味，保持室內空氣清新。其低耗電量和僅 22 分貝的運作音量使其適合在各種安靜環境中使用，加上時尚小巧的機身設計，特別適合擺放於睡房、書房或家居辦公室，實用又美觀。

Ahaa 特價 HK$1,056 | 原價 HK $1,880

立即購買

聲寶 - 20公升旋鈕式燒烤微波爐

旋鈕式燒烤微波爐擁有 20 公升的爐腔容量，提供足夠的空間來烹調各種佳餚，配備 5 段火力調整功能，可以根據食材的需求靈活選擇，無論是加熱、解凍還是燒烤，都能輕鬆應對。微波輸出功率高達800瓦，確保食物均勻加熱，而燒烤輸出功率則為1000瓦，能快速為食物增添金黃色的烤焦效果，提升口感。

Ahaa 特價 HK$638 ｜原價 HK $980

立即購買

Sharp 直立式無線吸塵機

直立式無線吸塵機擁有 LED 吸扒前置燈，無論在光線不足的環境中，都能輕鬆清理死角，其可水洗的過濾系統方便維護，讓清潔過程更加省時省力。集塵筒容量為 0.5 升，配備一鍵清空功能，輕鬆倒掉垃圾。運作時間方面最長可持續使用 40 分鐘，足夠滿足日常打掃功能。隨附的配件包括 2 合 1 吸嘴、強效絨毛吸扒、窄缝吸嘴及地毯旋轉刷頭，能針對各種表面及角落進行深度清潔。

Ahaa 特價 HK$1,518 ｜原價 HK $2,380

立即購買

