米娜｜天文台會評估需否發更高信號
ELLA 44歲零贅肉狀態曝光！不靠激烈運動，而是「超慢跑＋1神招」消滅副乳超有感
44歲的ELLA陳嘉樺狀態好到逆天，最近在IG分享一系列代言美照，她穿上白色禮服展現零贅肉手臂和緊實美背，氣質優雅又帶點性感，完全看不出歲月痕跡，想知道她如何養成這種女神體態，關鍵就在「超慢跑搭配小技巧」，連副乳也能偷偷改善。
ELLA終極減肥法！保持身體隨時在動
ELLA常常提醒自己不要久坐，她覺得坐太久對身體循環超不友好，不管是工作空檔還是出差等待，她都會想辦法站起來動一動，有次飛機延誤六小時，她也沒閒著，直接在飛機上拉伸伸展，讓身體保持活動，這種小習慣累積起來，就能避免贅肉默默出現
ELLA靠超慢跑養成零贅肉體質
她最愛的運動就是超慢跑，速度慢卻能持續燃燒熱量，也比較容易融入日常生活，不需要太激烈的衝刺或器材，但卻能培養穩定運動習慣，重點是超慢跑過程中身體能放鬆，心情也跟著舒壓，長期下來不只體態更輕盈，線條也會變得自然順暢
超慢跑+啞鈴W伸展，副乳不見了
ELLA還會在超慢跑的時候拿小啞鈴做W型伸展，這個動作專攻腋下線條，能有效緊實副乳和手臂線條，很適合女生一起練習，加入一點點重量訓練，身形就能更挺更美，不只是瘦而已，而是養成零贅肉又有線條感的身材。
封面&內文圖片來源：IG@him_ella0618、小紅書@陳嘉樺吧
更多女人我最大報導
喝酒＝喝油！醫師警告：酒比甜食還可怕，小禎也靠戒酒3個月甩肉20kg
「滑雪機」瘦身神器還是智商稅？網友實測：1個半月瘦8公斤＋找回大腿縫！
楊紫15天狠甩9公斤太驚人！從圓潤童星瘦成螞蟻腰，多吃1物瘦超快「減肥菜單」全曝光
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
2025艾美獎紅地氈顯時尚 | Lisa、Jenna Ortega、Selena Gomez 等明星造型全面解析
第 77 屆艾美獎（Emmy Awards 2025）紅地氈再次成為全球矚目的時尚舞台。每年的紅地氈不只是影視盛事的前奏，更是各大時裝屋展示最新創意與工藝的伸展台。今年，從 Jenna Ortega 的 Givenchy 禮服到 Blackpink Lisa 的實驗性 Lever Couture 造型，從 Michelle Williams 的經典 CHANEL 到 Colman Domingo 的華麗 Valentino，各具特色，立刻解構各造型要點。men's uno HK ・ 1 小時前
華豐大廈男子疑因爭女 升降機內被斬傷 負傷乘的士往求醫
【on.cc東網專訊】油麻地發生傷人案。今日(19日)早上10時13分，一名男子於彌敦道298至306號華豐大廈一升降機內，遭另一名男子用刀襲擊。事主負傷自行乘的士往伊利沙伯醫院求醫，人員圍封大廈搜捕涉案刀手。 on.cc 東網 ・ 3 小時前
JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎
從韓國一路紅到全球的JOGUMAN恐龍們，憑著軟萌可愛卻帶點黑色幽默的角色設定，迅速攻佔年輕人的心！除了腕龍、劍龍以及三角龍這些熟悉的恐龍角色，你可能會好奇為什麼恐龍群中居然會混進了一隻臘腸狗呢？即帶大家深入JOGUMAN的世界，認識每個角色背後的暖心故事與意想不到的趣味設定吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
寵粉天花板！男神鄭容和愛心、飛吻連發，還中文大爆發，脫口：「笑死」超接地氣， 粉絲嗨翻
鄭容和寵粉無極限、還大秀中文新詞彙，果然語言天才當之無愧鄭容和一現身就寵粉無極限，飛吻、愛心無限放送，搭配身上的帥氣丹寧風、隱約閃爍的光澤倍添質感。語言天才的他，除了中文問候：「大家好，我是鄭容和」、「今天是美好的一天」通通難不倒他之外，這次還大秀中文新...styletc ・ 1 小時前
辱罵施蒙尼被起底 惡利迷曾禁入球場3年
【Now Sports】英國《太陽報》透露，周三歐聯羞辱馬德里體育會主帥施蒙尼的利物浦球迷，此前曾被罰禁止進入球場3年。這名叫Jonathan Poulter的利物浦球迷已被起底，曾經在球隊傳奇隊長謝拉特所踢的最後一場主場比賽，因為不肯移開所舉起的巨型橫額，和另一名陪同殘疾妻子入場的球迷發生衝突，當時因涉嫌辱罵和恐嚇對方被判罪，除了被罰禁入球場3年，還要支付刑事法庭費用及賠償對方等。距離上一次所犯「惡行」，已經有10年之久，但這名現年30歲的球迷看來未知悔改，在周三的歐聯比賽涉嫌辱罵施蒙尼（Diego Simeone），導致對方情緒失控反擊，最終被球證以紅牌驅逐，但這名馬德里體育會主帥賽後期望紅軍可以找出這名肇事者，作出相對處分。未知Jonathan這次又會否再被球會罰款及禁賽，但他周四還在社交媒體上載影片談及這件事，嘲諷施蒙尼膽小，但否認自己曾說過涉及種族歧視的言論，也沒有特意挑起英格蘭和阿根廷之間的民族仇恨。now.com 體育 ・ 1 小時前
涉超巿圖偷凍肉零食 男警認罪判罰款2000元
【on.cc東網專訊】已退休的男警今年6月在秀茂坪百佳超市購物後，就一批物品付款，同時暗地裏用個人手推車企圖帶走另一批價值近600港元的物品，結果被「斷正」。男警最終放棄贓物，逃離現場，至翌月被捕。被控一項企圖盜竊罪，案件今日（19日）在觀塘裁判法院首次提堂。男on.cc 東網 ・ 3 小時前
iPhone炒價｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺逾3000元
最新一代的 Apple iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max今日正式在香港開售。...BossMind ・ 1 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
飛常日誌2︳遊客機場野生捕獲馬國明高海寧開工未見蔡思貝 網民：可以放心追劇了
TVB劇《飛常日誌》以機場工作人員嘅故事為骨幹，去年初播出後反應不俗，早前TVB宣布開拍續集《飛常日誌2》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 23 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
安全隱患｜小米召回逾11萬輛標準版SU7 市監總局：存安全隱患 以OTA技術升級輔助駕駛功能
根據中國市監總局公告，小米（1810）需召回逾11萬輛SU7標準版電動車，消息隨即登上微博熬搜榜首，拖累股價今日低開2%，曾低見55.7元，暫報56.5元，仍跌0.62％。小米創辦人雷軍及小米汽車其後發文宣佈「小米汽車OTA秋季大版本升級」，似是回應有關召回消息。BossMind ・ 3 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 1 天前