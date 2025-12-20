Shein販售違法商品爭議 法國法院駁回暫停營運請求

（法新社巴黎19日電） 法國一家法院今天駁回了政府要求暫停Shein法國網站營運的請求，理由是此舉「不成比例」，此前這家亞洲電商巨頭已移除在平台上銷售的非法產品。

法國政府表示將對此裁決提出上訴。

法國當局曾要求封鎖這家快時尚電商網站3個月，原因是在平台上發現武器、違禁藥品及兒童樣貌的色情玩偶。當局要求，只有在Shein採取嚴格新措施以防止類似違法行為再次發生時，才可重新開放。

巴黎司法法院認定此類商品「對公共秩序造成嚴重危害」，但認為相關商品的銷售屬「零星行為」，並指出Shein已將這些商品下架。

儘管如此，法院仍向Shein發出「禁制令」，要求在「未實施年齡驗證措施的情況下，不得恢復銷售可能構成色情內容的性用品」。

至於政府要求Shein「至少」應維持其市集的停權狀態，則未獲法官核准。

裁決指出：「在本案程序中，僅有市集上的部分商品被認定為明顯非法且有害，而fr.Shein.com平台上提供的商品數量達數十萬件。」

Shein律師表示，儘管法院做出裁決，Shein市集預計不會立即全面重新開放，而是逐步恢復。