本地護膚品牌SHELOOKUP SLU：以純淨植物力量開創香港無添加護膚新領域
隨著現代人對健康和天然生活方式的追求，護膚品的選擇不再僅僅是為了變美，更多的是注重內外兼修的健康體驗。本地護膚品牌SLU（SHELOOKUP）正是秉承這一理念，自2020年創立以來，專注於為香港都市人提供純淨、無添加的天然護膚方案。
從進口德國天然護膚品到打造本地品牌
SLU的故事始於2020年，當時定居於德國的品牌創辦人Katrina Chan 由德國引入高品質天然護膚品，及後陸續引入其他歐洲國家如法國、愛爾蘭等的天然成分護膚品，為香港的消費者提供多種零添加且有效的肌膚護理產品。
Schnique：香港本地創立的天然護膚品牌
隨著品牌的發展，於2024年，SLU開創了自家品牌 Schnique - 一個達到歐盟和德國嚴格標準的天然護膚品牌。Schnique的誕生源於 Katrina 對純淨護膚的執著，品牌軸心產品採用德國植物萃取技術，將天然植物的護膚功效發揮到極致。Schnique的品牌理念是“Sch"（為德國字首，近似發音為She），意思為"She is unique”，寓意每位用家都能夠享受到以植物成分打造的護膚產品，體驗其獨特性與純粹本質，感受大自然力量在每一款產品中所展現的出色功效。
Schnique的軸心產品為德國生產，符合嚴格的歐盟標準，拒絕使用對肌膚有潛在危害的成分，如防腐劑、合成香料及其他化學添加物。品牌100%純素且不進行動物測試，並且大多數產品成份溫和適合孕婦使用。從舒緩肌膚的洋甘菊，到為肌膚補水的燕麥與蒲公英，再到修復肌膚屏障的荷荷巴油與堅果油，Schnique的每款產品都以植物科學為基礎，為消費者提供安心有效的護膚體驗。
天然家居護理產品與護理療程的結合
同樣於2024年， SLU正式推出護理療程服務，成為香港少數結合進口天然護膚品與專業療程服務的本地品牌。SLU相信，護膚不僅僅是對肌膚的呵護，更應該從內至外，結合植物的純淨及療癒力量，為忙碌的都市人帶來身心放鬆與健康的體驗。
大地色調設計風格，傳遞自然純粹理念
SLU的品牌設計風格以大地色調為主，理念源自於以泥土、植物、木材等元素，並將其色調融入品牌當中，這理念不僅體現在產品包裝上，還融入到門店與護理中心的裝潢設計，以及品牌標誌的創作之中。這種自然純粹的設計風格，讓消費者在接觸SLU產品時能感受到如同置身於德國森林般的恬靜與放鬆。除此之外，SLU還積極使用環保材料作為產品包裝及運輸材料，減少對環境的影響，實現可持續發展。
SLU的品牌使命：以植物純粹呵護肌膚健康
SLU創辦人Katrina表示：「我們想通過天然、純淨的護膚產品與服務，讓每一位顧客都能享受到身心放鬆的體驗。我們希望在快節奏的都市生活中，為大家提供一片純淨的綠洲。」
無論是首次接觸天然護膚的消費者，還是已經對純植物護膚有深入了解的愛好者，SLU都致力於成為大眾信賴的選擇。從進口德國天然護膚品到創立符合歐盟標準的本地品牌Schnique及護理療程服務，SLU不僅僅是一個護膚品牌，更是一種提倡健康、可持續生活方式的態度。
分店地址及聯絡：
SLU Beauty (Windsor House Kiosk) - Booth 1B, 1/F, Windsor House, Causeway Bay, Hong Kong (Whatsapp 9018 4263)
SLU Beauty‧SPA - Shop 120, K11 Art Mall, 18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (Whatsapp 9017 5776)
SLU Beautique - 11/F, Health Aura, 9 Keswick Street, Causeway Bay, Hong Kong (Whatsapp 9018 9107)
網站：www.slubeauty.com & www.slubeautique.com
Instagram : www.instagram.com/shelookup_slu & www.instagram.com/slu_beautique
（資料由客戶提供）
