SHINee成員Key涉非法醫療爭議 宣布全面暫停演藝活動

南韓諧星朴娜勑近日被爆出疑似接受非法醫療施術，而團體SHINee成員Key也被捲入爭議。沉默多日後，Key喺今日首度發聲，透過所屬公司SM娛樂承認曾接受診療，並宣布暫停活動，同時亦喺社交網站出PO向粉絲致歉。

Key所屬公司SM娛樂喺聲明中指出Key係透過熟人介紹，前往江南區、由李某任職嘅醫院接受治療，而佢一直以為對方係有牌醫師，去到爭議爆發後先知道對方冇具備醫師資格。最後聲明宣布Key全面暫停演藝活動。

而Key亦有喺社交網站出PO致歉，上載一張全黑嘅圖片，並寫話：「最近因為同我有關嘅各種傳聞，令到好多人擔心，我真係好抱歉。我自己對於新知道嘅事實都感到好混亂同不知所措，所以冇辦法好快咁整理我嘅立場，同埋講清楚今後會點做，呢點我都好對唔住。我一直以為自己可以遠遠避開呢啲事，但係可能就係因為咁嘅想法，令我無好好留意身邊嘅情況，對於一直信任同支持我嘅各位，我真係覺得好抱歉同好慚愧。關於今次件事，我會盡我所能，誠實面對。我會再重新審視自己同身邊嘅環境。再一次衷心同大家講對唔住。」

