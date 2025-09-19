SHINee Key想念奶奶 手作料理冷凍珍藏13年

專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
[NOWnews今日新聞] 韓國男團SHINee成員Key（金起範）近日登上綜藝節目《我獨自生活》，公開了和媽媽一起過生日的一天，媽媽也特別下廚重現已逝奶奶的拿手料理，讓Key超感動，而他也提及奶奶生前做的最後料理「辣炒小魚乾」，已經在自家冷凍庫珍藏了13年，只為了留下最後跟奶奶的回憶。
Key跟媽媽過生日 穿情侶裝拍人生四格
Key在《我獨自生活》中跟媽媽換上了情侶裝，兩人甜蜜的到街上逛街，兩人牽著手邊回憶自己的學生時代，還一起去拍了人生四格拍貼照，Key邊拍照邊說：「媽媽是第一次拍這個吧？」看著媽媽對著鏡頭生澀又興奮的樣子，Key也露出了幸福的笑容。
回到老家後，Key的媽媽為了兒子準備了一桌生日餐，其中還重現了已逝奶奶的拿手菜，讓他邊吃邊驚訝的問：「這真是媽媽煮的嗎？」而媽媽也看著兒子幸福的說：「我這次可是下了大功夫！」
Key懷念過世奶奶 手作料理冷凍13年珍藏
過去Key在媽媽退休時，也曾經重現奶奶的拿手好菜，照著食譜端出了「燉煮醬蟹」，讓媽媽驚喜到不行，本次Key媽媽為了兒子的生日，再次重現奶奶的料理，也勾起了許多過去的回憶，Key也在節目中提到，自家的冰箱冷凍庫還放著奶奶離世前做的辣炒小魚乾，至今已經保存13年，只為了留住跟親人最後的聯繫。
Key在2015年登上節目《拜托了冰箱》時，就曾經公開自己冰箱裡有著一罐辣炒小魚乾，當時他就提及是奶奶在離世前做給自己的料理，不過因為捨不得吃，因此總是捨不得丟。時隔13年後他再次提及奶奶的料理，可以看見祖孫之間的深厚感情。
