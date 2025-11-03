低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻
Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。
開放式藍牙耳機一直以高度環境感知性及方便溝通，深受商務人士和運動愛好者好評。Shokz OpenFit 2+ 作為 Shokz 耳機系列最新人氣旗艦型號，沿用獨特 DualBoost 雙單元及新增 Dolby Audio 音效解碼和無線充電功能，試圖將 OpenFit 2 耳機體驗門檻再推高。究竟這代新耳機在音質、佩戴舒適度、續航及操作方面表現又會是如何？本文就帶大家深入了解。
Shokz OpenFit 2+ 沿用 DualBoost 雙單元技術及新增 Dolby Audio 解碼及無線充電功能，進一步提升使用體驗。
OpenFit 2+ 提供暖日白、靜夜黑及全新海棠紫、月華灰配色選擇。
超直觀操作 零帶感佩戴體驗
OpenFit 2+ 在設計上延續 Shokz 一貫的舒適理念，採用 0.7mm 柔性鈦絲與 Ultra-Soft Silicone 2.0 矽膠材質，搭配黃金螺旋海豚弧耳掛，僅重 9.4g 耳機貼合耳形，長時間佩戴無壓力，可做到幾乎零帶感，適合運動或長時間通勤。藍牙 5.4 技術提升連接穩定性，支援雙設備無縫切換，操作上結合實體按鍵與觸控功能，搭配 Shokz App 可自訂 EQ 模式與按鍵指令，提供標準、人聲、重低音等四種音效模式，滿足不同偏好。
應用程式操作非常簡單直觀，可輕鬆自定播放聲音取向。
多項特色技術加持 音質量感媲美入耳式耳機
OpenFit 2+ 在聲音取向與原版 OpenFit 2 相若，同樣搭載 DualBoost 雙單元技術，結合 21mm x 11mm 動圈單元與 5.5mm 平板單元，有效強化低頻下潛及高頻延伸，適合多種音樂風格。OpenBass 2.0 演算法與 DirectPitch 2.0 技術有效提升全頻音量並降低漏音現象。
以 iPhone 13 實試 Tidal 多首歌曲如 《Sadness》、《Rocky Road to Dublin》及《Lose My Mind》等，可發現動圈單元及平板單元在 DualBoost 雙單元技術加持下，相位整合度非常高，量感充裕，節拍感有力清爽。即使無需入耳仍能維持高度的爆發感。再利用 iTunes 版《職業特工隊 8》及 Netflix 版《毒魔 3》測試 OpenFit 2+ 聲面同步率相當討好，對白聲與嘴型做到高度一致性。而且耳機在預設模式下已可做到非常豐厚的喉底中頻，令電影代入感再有加乘。新增 Dolby Audio 解碼進一步提升了影音體驗，尤其在觀看影片時，音場更寬廣自然。
在 DualBoost 雙單元技術加持下，即使聽歌都非常有量感。
新增 Dolby Audio 解碼提升睇戲時音場寬廣感。
4 支收音咪陣列及 AI 束波形成演算法 終極強化通話效果
Shokz OpenFit 2+ 在通話表現上相當平穩，用上 4 支收音咪陣列與 AI 束波形成演算法，能有效降低 99.7% 環境噪音。背景雜音可被被抑制，無明顯失真或回音現象。內置升級版 AI 降噪技術，可進一步提升通話品質。應付一般日常使用需要就絕對遊刃有餘。結合 IP55 防水防塵等級，耳機能抵禦汗水與輕度雨水，適合運動或長時間通話使用。對於需要在通話中保持環境感知的耳機使用者，OpenFit 2+ 在音質及日常應用方面取得不錯平衡。
Shokz OpenFit 2+ 用上 4 支收音咪陣列與 AI 束波形成演算法，能有效降低環境噪音。
獲 IP55 級防水防塵認證 總續航達 48 小時
OpenFit 2+ 與原版 OpenFit 2 的續航力保持一直，單次使用可達 11 小時，搭配充電盒總續航長達 48 小時，且支援 10 分鐘快充提供 2 小時使用，可輕鬆應付任何長時間戶外佩戴需要。加上獲 IP55 防水防塵認證，有效抵禦汗水與輕度雨水，適合戶外運動或特殊天氣使用。支援 USB-C 充電及新增無線充電功能亦大大增強了耳機的便利性，充電盒實體配對按鍵也讓設備連接更順暢。
全方位攻守皆備開放式耳機
定位屬全新旗艦型號 Shokz OpenFit 2+ 在音質、佩戴舒適感、操作及續航等方面都體驗都延續了原版 OpenFit 2 特性，新增 Dolby Audio 音效解碼、無線充電及追加兩款全新配色 (月華灰及海棠紫) 供大家選擇，加上定價與原版 OpenFit 2 同樣是 $1,599 港幣，在性價比方面較原版型號更有入手號召力。比較驚喜是耳機用上的 DualBoost 技術可根治開放式耳機音域延伸力不足問題，在聽歌及睇戲時都能展現充分的量感衝程，聲音表現更貼近實體喇叭的自然擴散式效果。
加入 Dolby Audio 解碼則可在不改變音質特性狀態下，令聲音更豐厚更富電影感 。配合其他周邊配套如輕盈貼合零帶感掛耳設計及 IP55 防護等級，以及超長續航時間，令耳機能應付每個場合和環境需要。唯獨比較可惜是今代耳機仍未加入空間音效或其他高階音效支援，以音質角度出發的話仍有一定進步空間。但作為實用性先決耳機，Shokz OpenFit 2+ 在這方面已非常完善。
作為實用性先決耳機，Shokz OpenFit 2+ 在這方面已非常完善。
Shokz OpenFit 2+ 全新旗艦級雙單元開放式藍牙耳機
定價：港幣 $1,599
可選配色：暖日白、靜夜黑、海棠紫(新配色)、月華灰(新配色)
詳情：https://thinkinggrouphk.pse.is/86ugbs
