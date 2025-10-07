Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機｜Amazon Prime Day 2025

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Shokz 旗下的運動耳機旗艦 OpenRun Pro 2 在 Amazon 秋季 Prime Day 期間刷新歷史低價，目前其售價降到了 US$125，約合 HK$970 比香港購買便宜不少。如果你需要一款能兼顧音質和可靠性的產品，現在正是絕佳的入手時機。除此之外，半年前登場的耳夾式開放耳機 OpenDots One 也首度降價了呢！
Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機
Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需要代運）｜原價
US$180
OpenRun Pro 2 仍採用系列一貫的後掛式結構，機身重量約為 30g，具備 IP55 防塵防水機能（USB-C 充電埠蓋上矽膠蓋後有 IPX7 防水）。它支援藍牙 5.3，照例提供雙裝置連線功能。配合雙矽咪高峰，也能實現 AI 通話降噪。比較特別的是，這款耳機在傳統的骨傳導單元外還設有 18x11mm 環形空氣傳導單元。兩者分別負責中高頻和低頻，搭配數字分頻技術能「各展所長」，帶來「金色殿堂般的沉浸聽感」。此外裝置的續航力達到 12 小時，充電 5 分鐘可獲得聆聽 150 分鐘所需電量。
👉 Shokz OpenRun Pro 2 評測：以骨、氣雙傳導探索運動耳機進化新方向
Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機
Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需要代運）｜原價
US$180
DMAG 特價 HK$1,399｜原價
HK$1,599
除了 OpenRun Pro 2 外，Shokz 的首款耳夾式開放耳機 OpenDots One 現在也降到了 US$150。它採用了弧形環繞結構，內層設有 0.19mm 鈦片以維持耳夾彈性。耳機外層包裹了矽膠，機體具備 IP54 防塵防水機能。單側重量僅為 6.5g，配戴時也不用特意區分左右。它設有內磁式 11.8mm 雙驅動單元，可用杜比音效，並有 Shokz 自研的 DirectPitch 定向聲場技術保障隱私。耳機支援藍牙 5.4，可實現雙裝置連結，並提供了包含單指輕觸、雙指輕觸在內的多種手勢操作選項。連續播放時長為 10 個小時，計入充電盒後綜合續航力為 40 小時。
👉 Shokz OpenDots One 耳夾型開放式耳機實試：戴感輕盈、立體聲音質好驚喜
Shokz OpenDots One 運動耳機
Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，需要代運）｜原價
US$200
DMAG 售價 HK$1,599
更多優惠：
👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港
👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選
👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港
👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手
👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港
👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低
👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折
👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
