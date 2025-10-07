Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機｜Amazon Prime Day 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機

溫馨提示：想要享受 Amazon Prime Day 中的超值優惠，就必須先立即成為 Prime 會員，立即前往 Yahoo Tech 為大家推出的 Amazon 會籍教學，隨簡單步驟享受 30 天的會員試用期！

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Shokz 旗下的運動耳機旗艦 OpenRun Pro 2 在 Amazon 秋季 Prime Day 期間刷新歷史低價，目前其售價降到了 US$125，約合 HK$970 比香港購買便宜不少。如果你需要一款能兼顧音質和可靠性的產品，現在正是絕佳的入手時機。除此之外，半年前登場的耳夾式開放耳機 OpenDots One 也首度降價了呢！

Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機

Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需要代運）｜原價 US$180

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

OpenRun Pro 2 仍採用系列一貫的後掛式結構，機身重量約為 30g，具備 IP55 防塵防水機能（USB-C 充電埠蓋上矽膠蓋後有 IPX7 防水）。它支援藍牙 5.3，照例提供雙裝置連線功能。配合雙矽咪高峰，也能實現 AI 通話降噪。比較特別的是，這款耳機在傳統的骨傳導單元外還設有 18x11mm 環形空氣傳導單元。兩者分別負責中高頻和低頻，搭配數字分頻技術能「各展所長」，帶來「金色殿堂般的沉浸聽感」。此外裝置的續航力達到 12 小時，充電 5 分鐘可獲得聆聽 150 分鐘所需電量。

Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機

Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需要代運）｜原價 US$180

立即購買

DMAG 特價 HK$1,399｜原價 HK$1,599

立即購買

除了 OpenRun Pro 2 外，Shokz 的首款耳夾式開放耳機 OpenDots One 現在也降到了 US$150。它採用了弧形環繞結構，內層設有 0.19mm 鈦片以維持耳夾彈性。耳機外層包裹了矽膠，機體具備 IP54 防塵防水機能。單側重量僅為 6.5g，配戴時也不用特意區分左右。它設有內磁式 11.8mm 雙驅動單元，可用杜比音效，並有 Shokz 自研的 DirectPitch 定向聲場技術保障隱私。耳機支援藍牙 5.4，可實現雙裝置連結，並提供了包含單指輕觸、雙指輕觸在內的多種手勢操作選項。連續播放時長為 10 個小時，計入充電盒後綜合續航力為 40 小時。

Shokz OpenDots One 運動耳機

Amazon 特價 US$150（約 HK$1,170，需要代運）｜原價 US$200

立即購買

DMAG 售價 HK$1,599

立即購買

