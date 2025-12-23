荃灣中心法團未開大會先「推薦」工程顧問惹業主質疑
Shopbop香港折扣/優惠碼/Code｜2025年12月減價區低至2折/免運費/退貨/必逛品牌教學
Yahoo購物為你整合Shopbop最新優惠產品，低至2折，內文即睇：
Shopbop是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！近期Shopbop減價區有不少名牌產品優惠，女裝Jil Sander Polo冷衫低至2折、女裝On Cloudnova 2優惠價只需$871、Lemaire手袋低至6折就買到，部分減價產品數量不多，看中就要快手買了！為大家詳細介紹美國超大型輕奢時裝百貨Shopbop網購攻略，這裡會定期更新Shopbop Promo Code、Shopbop優惠碼，讓大家在Shopbop可以用優惠價購物！即看Shopbop網購教學，免運費與退貨詳情，大家趕快入手各款減價貨品～
Shopbop香港優惠碼，最新消息更新自2025年12月22日：低至2折
1. 新會員並訂閱Shopbop e-mail，即可享85折優惠
2. 首次用Shopbop App購物並輸入優惠碼【APP15】即可享85折優惠
Shopbop網購實用文 開戶/購物步驟/退貨教學
想購入名牌你可能會到歐洲購物網站，但如果想購入日常輕奢類時裝，Shopbop的確是個尋寶的好地方。美國Amazon旗下的輕奢購物網站Shopbop，很適合小資女，裡面有逾900個全球品牌，大牌子如BV、Prada、Chloe、Gucci又有，想要日常貼地的品牌，如Converse、Fila、Veja都有，較符合大眾口味。全球送貨，香港是其中之一，而且只需要滿100美元就可以免運費，即是買對波鞋加件衫都已經免運費。
以2大特點來簡單概括Shopbop網購網站，
特點一：貨款大眾年輕，夠多、上架又快，價位較便宜
特點二：滿100美元（約777港幣）就可以免運費，最快2-4日可收到
*匯率隨時有變，只供參考
先來簡單地介紹Shopbop網站版面，很容易用，可以選擇英文或簡體中文版面。網站分了新貨上架、精選必買貨品、設計師品牌、時裝、鞋款、袋款、飾物、男裝與減價貨品，分類較為仔細。如果無目標地逛網站的話，建議大家可以到新貨上架或精選必買貨品區，裡面有主題區域，如200美元內精選時裝、最高銷量單品等等，幫你分好類，更容易揀到心頭好。
Shopbop優惠碼全攻略！
購物攻略重點來了，就是要知道Shopbop優惠碼/Promo Code，或者如何買才是最抵，記得要Bookmark以下攻略！Shopbop會定期有大減價活動，今期減價還在進行中，低至3折喔～介紹完購物步驟，再為你整合抵買減價貨名單！
會員限定有甚麼特別優惠？
有時逛網站都未必會想做會員，但Yahoo購物專員認為Shopbop很值得去登記成為會員，因為會員有專享優惠，最重要的是會員可免費登記。
會員特別優惠有：
1）可以預先知道有甚麼減價貨品，可以預先搶購，免得去到全部人都在搶的時候會斷貨或斷碼
2）生日優惠，最高可享8折
會員是免費登記，分為4個Levels，銅牌Bronze、銀牌Silver、金牌Gold和鉑金Platinum。當中除了Bronze，其餘都會有生日優惠。Level的分配，視乎你消費了多少錢，儲到指定範圍就可以做某個程度的會員，愈高級就愈多優惠，生日優惠折扣會愈多，又會有神秘紅包，詳細價錢可參考下圖。
購物過程簡單 香港免關稅
購買過程基本上都是「Add To Bag」，之後會有相關貨品建議再讓你選擇，如果沒有心水貨品，便回去主頁，或直接結賬。由於香港是免關稅的，所以在結賬版面中，輸入優惠碼後，出來的價錢就是最終價錢。
滿100美元 (約777港幣)可享免運費 需要額外付款退貨
運費與售後服務，香港網站滿100美元（約777港幣）即可免運費，對比賣奢侈類貨品的網站，這裡較易做到免運費條件。不過退貨方面則要留意，Shopbop是需要額外付港幣$272.81，30日內可退貨，清倉貨品不作退貨。到「我的訂單」裡面就可以看到關於退貨的選項，可以上門取貨，不會額外收費，大家在選購貨品時要留意。
＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝
重點血拼清單來了！Shopbop近期減價區新增不少名牌好物，Yahoo購物專員為大家精選男女裝抵買名牌產品，先來介紹女裝優惠，今期有不少Jil Sander優惠，最抵買的就是Jil Sander Polo領冷衫低至2折，由原價$13,617減至$2,723，平了萬元多！Jil Sander手袋同樣有平，酒紅色shoulder bag低至6折，折後只需$12,371。女裝On Running波鞋同樣抵買，平時都要過千元一對，Cloudnova 2優惠價只需$871！男裝方面，Lemaire手袋都抵買，折後低至$4,435，手袋容量極大，而且款式較中性，男女都用得！不過要留意，部分減價產品數量不多，以下幫各位整理了Shopbop優惠清單，快點來搶購！
Shopbop減價女裝推介：
Jil Sander Cardigan With Polo Collar
2折特價：$2,723｜
原價：$13,617
On Cloudnova 2 Sneakers
7折特價：$871｜
原價：$1,245
Jil Sander Knot Shoulder Bag
6折特價：$12,371｜
原價：$20,619
Tory Burch Kira Chevron Clutch
7折特價：$1,786｜
原價：$2,552
Shopbop減價男裝推介：
Lemaire Trench Pocket Medium Bag
6折特價：$4,435｜
原價：$7,392
Rhythm Sherpa Lined Work Shirt
7折特價：$626｜
原價：$895
AMI Wool and Cashmere Knit Sweater
7折特價：$3,214｜
原價：$4,591
MM6 Maison Margiela Sports Jacket
7折特價：$3,785.｜
原價：$5,408
