Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Shopbop香港折扣/優惠碼/Code｜2025年12月減價區低至2折/免運費/退貨/必逛品牌教學

Shopbop是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！近期Shopbop減價區有不少名牌產品優惠，女裝Jil Sander Polo冷衫低至2折、女裝On Cloudnova 2優惠價只需$871、Lemaire手袋低至6折就買到，部分減價產品數量不多，看中就要快手買了！為大家詳細介紹美國超大型輕奢時裝百貨Shopbop網購攻略，這裡會定期更新Shopbop Promo Code、Shopbop優惠碼，讓大家在Shopbop可以用優惠價購物！即看Shopbop網購教學，免運費與退貨詳情，大家趕快入手各款減價貨品～

Shopbop香港優惠碼，最新消息更新自2025年12月22日：低至2折

1. 新會員並訂閱Shopbop e-mail，即可享85折優惠

廣告 廣告

2. 首次用Shopbop App購物並輸入優惠碼【APP15】即可享85折優惠

Shopbop女裝優惠頁按此 Shopbop男裝優惠頁按此

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Shopbop網購實用文 開戶/購物步驟/退貨教學

想購入名牌你可能會到歐洲購物網站，但如果想購入日常輕奢類時裝，Shopbop的確是個尋寶的好地方。美國Amazon旗下的輕奢購物網站Shopbop，很適合小資女，裡面有逾900個全球品牌，大牌子如BV、Prada、Chloe、Gucci又有，想要日常貼地的品牌，如Converse、Fila、Veja都有，較符合大眾口味。全球送貨，香港是其中之一，而且只需要滿100美元就可以免運費，即是買對波鞋加件衫都已經免運費。

Shopbop主頁

以2大特點來簡單概括Shopbop網購網站，

特點一：貨款大眾年輕，夠多、上架又快，價位較便宜

特點二：滿100美元（約777港幣）就可以免運費，最快2-4日可收到

*匯率隨時有變，只供參考

先來簡單地介紹Shopbop網站版面，很容易用，可以選擇英文或簡體中文版面。網站分了新貨上架、精選必買貨品、設計師品牌、時裝、鞋款、袋款、飾物、男裝與減價貨品，分類較為仔細。如果無目標地逛網站的話，建議大家可以到新貨上架或精選必買貨品區，裡面有主題區域，如200美元內精選時裝、最高銷量單品等等，幫你分好類，更容易揀到心頭好。

如果無目的去購物的話，可以參考Top Sellers貨品推介，或者最多人「心心」喜愛的貨品清單，讓你有靈感去入貨！

想入手抵買貨品，可以到200美元內頁面精選時裝，可以發掘到不少筍貨好物。

Shopbop優惠碼全攻略！

購物攻略重點來了，就是要知道Shopbop優惠碼/Promo Code，或者如何買才是最抵，記得要Bookmark以下攻略！Shopbop會定期有大減價活動，今期減價還在進行中，低至3折喔～介紹完購物步驟，再為你整合抵買減價貨名單！

即使不是大時大節，無大減價都不用灰心，因為Shopbop長期有減價區，定期亦都會有新減價貨上架！

會員限定有甚麼特別優惠？

有時逛網站都未必會想做會員，但Yahoo購物專員認為Shopbop很值得去登記成為會員，因為會員有專享優惠，最重要的是會員可免費登記。

開戶步驟很簡單，填名、電郵和密碼就可以即刻開戶。

會員特別優惠有：

1）可以預先知道有甚麼減價貨品，可以預先搶購，免得去到全部人都在搶的時候會斷貨或斷碼

2）生日優惠，最高可享8折

會員是免費登記，分為4個Levels，銅牌Bronze、銀牌Silver、金牌Gold和鉑金Platinum。當中除了Bronze，其餘都會有生日優惠。Level的分配，視乎你消費了多少錢，儲到指定範圍就可以做某個程度的會員，愈高級就愈多優惠，生日優惠折扣會愈多，又會有神秘紅包，詳細價錢可參考下圖。

會員是免費登記，分了4個Levels，銅牌Bronze、銀牌Silver、金牌Gold和鉑金Platinum。最基本你入會就已經是銅級會員，可以知道何時有新貨上架，可以預先搶貨。

左邊顯示Yahoo購物專員現時還在銅牌level，離銀牌還有99%的路，值得留意會員級別會有過期的日子

購物過程簡單 香港免關稅

購買過程基本上都是「Add To Bag」，之後會有相關貨品建議再讓你選擇，如果沒有心水貨品，便回去主頁，或直接結賬。由於香港是免關稅的，所以在結賬版面中，輸入優惠碼後，出來的價錢就是最終價錢。

「Add To Bag」之後，會再顯示相關產品給你，其實都很方便，可以快速見到類似的貨品。

輸入優惠碼後，如果有效就會自動扣錢，如果無效就會寫住「Excluded」。

滿100美元 (約777港幣)可享免運費 需要額外付款退貨

運費與售後服務，香港網站滿100美元（約777港幣）即可免運費，對比賣奢侈類貨品的網站，這裡較易做到免運費條件。不過退貨方面則要留意，Shopbop是需要額外付港幣$272.81，30日內可退貨，清倉貨品不作退貨。到「我的訂單」裡面就可以看到關於退貨的選項，可以上門取貨，不會額外收費，大家在選購貨品時要留意。

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

重點血拼清單來了！Shopbop近期減價區新增不少名牌好物，Yahoo購物專員為大家精選男女裝抵買名牌產品，先來介紹女裝優惠，今期有不少Jil Sander優惠，最抵買的就是Jil Sander Polo領冷衫低至2折，由原價$13,617減至$2,723，平了萬元多！Jil Sander手袋同樣有平，酒紅色shoulder bag低至6折，折後只需$12,371。女裝On Running波鞋同樣抵買，平時都要過千元一對，Cloudnova 2優惠價只需$871！男裝方面，Lemaire手袋都抵買，折後低至$4,435，手袋容量極大，而且款式較中性，男女都用得！不過要留意，部分減價產品數量不多，以下幫各位整理了Shopbop優惠清單，快點來搶購！

Shopbop香港優惠碼，最新消息更新自2025年12月22日：低至2折

1. 新會員並訂閱Shopbop e-mail，即可享85折優惠

2. 首次用Shopbop App購物並輸入優惠碼【APP15】即可享85折優惠

Shopbop女裝優惠頁按此 Shopbop男裝優惠頁按此

Shopbop減價女裝推介：

Jil Sander Cardigan With Polo Collar

2折特價：$2,723｜ 原價：$13,617

SHOP NOW

Jil Sander Cardigan With Polo Collar

On Cloudnova 2 Sneakers

7折特價：$871｜ 原價：$1,245

SHOP NOW

On Cloudnova 2 Sneakers

Jil Sander Knot Shoulder Bag

6折特價：$12,371｜ 原價：$20,619

SHOP NOW

Jil Sander Knot Shoulder Bag

Tory Burch Kira Chevron Clutch

7折特價：$1,786｜ 原價：$2,552

SHOP NOW

Tory Burch Kira Chevron Clutch

Shopbop減價男裝推介：

Lemaire Trench Pocket Medium Bag

6折特價：$4,435｜ 原價：$7,392

SHOP NOW

Lemaire Trench Pocket Medium Bag

Rhythm Sherpa Lined Work Shirt

7折特價：$626｜ 原價：$895

SHOP NOW

Rhythm Sherpa Lined Work Shirt

AMI Wool and Cashmere Knit Sweater

7折特價：$3,214｜ 原價：$4,591

SHOP NOW

AMI Wool and Cashmere Knit Sweater

MM6 Maison Margiela Sports Jacket

7折特價：$3,785.｜ 原價：$5,408

SHOP NOW

MM6 Maison Margiela Sports Jacket

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式 Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

聖誕禮物2025｜聖誕美妝護膚禮盒合集持續更新！DIOR、MAC、YSL等名牌節日套裝巡禮

MUJI無印啫喱筆要停產？Threads瘋傳新按壓版上線，要告別舊款揭蓋啫喱筆