Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表
K-POP盛事MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》將於2月7至8日在澳門舉辦！澳門站以「青春; MUSIC INTO SPRING」為主題，目前已公開陣容包括ENHYPEN、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、WayV、ALPHA DRIVE ONE等人氣單位，K-POP粉絲要留意隨時公布的售票詳情！
Show! 音樂中心in MACAU詳情
日期: 2026年2月7、8日
時間: 7:00pm
地點: 澳門戶外表演區
Show! 音樂中心in MACAU Line Up演出陣容
官方宣布MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》演出陣容包括BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、LE SSERAFIM、MARK、WayV和ZEROBASEONE、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、izna、KickFlip和TEN。
而TWS的道勳、Hearts2Hearts的A-NA、ZEROBASEONE金奎彬和章昊將共同擔任MC。
第三波陣容仍有待公布。
Show! 音樂中心in MACAU票價
SVIP - $1,988
VIP - $1,788
A - $1,488
B - $988
C - $788
D - $488
Show! 音樂中心in MACAU公開售票詳情
MBC《Show! 音樂中心in MACAU》售票詳情有待公布。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入uutix購票連結
Show! 音樂中心in MACAU座位表
更多資訊：
FNC BAND KINGDOM香港站丨1.19公開售票 FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、Hi-Fi Un!corn、AxMxP集結
