焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Yahoo 娛樂圈

Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表
Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、LE SSERAFIMBOYNEXTDOOR、ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表

K-POP盛事MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》將於2月7至8日在澳門舉辦！澳門站以「青春; MUSIC INTO SPRING」為主題，目前已公開陣容包括ENHYPEN、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、WayV、ALPHA DRIVE ONE等人氣單位，K-POP粉絲要留意隨時公布的售票詳情！

Show! 音樂中心in MACAU詳情

日期: 2026年2月7、8日
時間: 7:00pm
地點: 澳門戶外表演區

Show! 音樂中心in MACAU Line Up演出陣容

官方宣布MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》演出陣容包括BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、LE SSERAFIM、MARK、WayV和ZEROBASEONE、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、izna、KickFlip和TEN。

廣告

而TWS的道勳、Hearts2Hearts的A-NA、ZEROBASEONE金奎彬和章昊將共同擔任MC。

第三波陣容仍有待公布。

Show! 音樂中心in MACAU Line Up演出陣容
Show! 音樂中心in MACAU Line Up演出陣容
BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、LE SSERAFIM、MARK、WayV和ZEROBASEONE
BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、LE SSERAFIM、MARK、WayV和ZEROBASEONE
ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、izna、KickFlip和TEN
ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、izna、KickFlip和TEN

Show! 音樂中心in MACAU票價

  • SVIP - $1,988

  • VIP - $1,788

  • A - $1,488

  • B - $988

  • C - $788

  • D - $488

Show! 音樂中心in MACAU公開售票詳情

MBC《Show! 音樂中心in MACAU》售票詳情有待公布。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入uutix購票連結

Show! 音樂中心in MACAU座位表

Show! 音樂中心in MACAU座位表
Show! 音樂中心in MACAU座位表

更多資訊：

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！

衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！

去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、廣州和馬來西亞後，2026首場於2月24日（上周六）於汕頭舉行。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清

2月演唱會｜aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC港開show購票資訊一文睇清

來到2026年繼續雲集世界各地人氣明星，當中包括：aespa、SEVENTEEN、CBX、Gin Lee、JACE、ONEREPUBLIC等等，陣容相當鼎盛！Yahoo!為你整合了2026年2月人氣熱唱演唱會場次及購票方法，各位粉絲及音樂愛好者千萬不要錯過！

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走

宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾

全台唯一「瀑布光影展」回歸！美拍台版teamLab仙境，門票100元送獨角獸頭飾

全台唯一沉浸式「瀑布光影展」回來了！屏東山林祕境「大津瀑布」過去因颱風重創一度封閉修復，現在即將帶著「奇幻大津」光影體驗展華麗回歸，於2／3起正式點燈，活動以森林小徑與瀑布為背景，打造有如「台版tea

食尚玩家 ・ 1 天前
Kiri T澳門演唱會2026丨1.29優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Kiri T澳門演唱會2026丨1.29優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表

Kiri T將於3月14日在澳門舉行《Hello Introvert》演唱會，主題緊扣最新專輯《a kiridiculous distance》，門票於1月29日優先訂購以及於2月6日公開發售。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【MoneyTalk直播】港股曾飆逾500點 創逾四年新高

【MoneyTalk直播】港股曾飆逾500點 創逾四年新高

Yahoo TV 財經直播節目 【Money Talk】，逢交易日早上11:30直播，每星期由財經界人氣KOL輪流主講，30分鐘互動足夠教你理財創富。

Yahoo LIVE HK ・ 6 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡　現場檢獲遺書

珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡　現場檢獲遺書

昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。

am730 ・ 7 小時前
46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正

46歲官恩娜朝聖BLACKPINK香港騷 淡出多年依然省鏡獲網民讚：仲係咁靚咁正

韓國天團BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站喺日前圓滿落幕，成員Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé施展渾身解數，帶來一浪接一浪嘅高潮，一連三場嘅演唱會吸引唔少藝人到場朝聖，當中包括淡出樂壇多年嘅官恩娜（Ella）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。

Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業

東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業

​​TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。

Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家　傳具俊曄願意放棄繼承遺產

汪小菲妻冧掂大S全家　傳具俊曄願意放棄繼承遺產

【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！

Yahoo Style HK ・ 11 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」　親子溫馨畫面曝光

1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。

姊妹淘 ・ 1 天前
西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

西環「森美餐廳」結業被揭棄3貓不顧 動保組織怒轟：「所謂光榮結業即係用完即棄」

西環老字號平民扒房「森美餐廳」經營57載，1月25日已正式結業。然而「光榮結業」的背後，卻被揭發一宗令人心寒的棄貓事件。早前店方曾貼出告示，指不會帶走年約兩歲的店貓，最後幸獲善心街坊接收。但結業當日（1月25日）有義工到場，方發現仍有3隻年約7至8歲、尚未絕育的貓咪被棄於店內，餐廳當時環境凌亂，貓咪就在雜物中生活 ，顯得驚慌失措。

Yahoo Food ・ 9 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）

【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）

聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？

中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？

中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢

Yahoo財經 ・ 4 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 1 天前
兩餸飯老闆半年連開三舖　結合港式燒味逆市突圍　煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo

兩餸飯老闆半年連開三舖　結合港式燒味逆市突圍　煤氣爐鑊氣助留客︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港人北上消費成風，本地餐飲業面對壓力，不過以「大份夾抵食」見稱的兩餸飯市場仍持續擴張。觀塘一間結合兩餸飯與燒味的店舖，近日在放工時段出現人龍，店內除多款家常餸菜外，更設有燒味掛檔，成為兩餸飯店中的少見組合。店主李生由零起步，短短半年內先後在觀塘、石門開店，並正籌備於港島堅尼地城開設第 3 間分店，逆市擴張。

Yahoo新聞 ・ 1 小時前
林心如50歲生日！　楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳

林心如50歲生日！　楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳

女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。

姊妹淘 ・ 3 小時前