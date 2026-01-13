Show! 音樂中心in MACAU丨雲集NCT MARK、 LE SSERAFIM 、BOYNEXTDOOR、 ALPHA DRIVE ONE 即睇搶飛攻略、票價、座位表

K-POP盛事MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》將於2月7至8日在澳門舉辦！澳門站以「青春; MUSIC INTO SPRING」為主題，目前已公開陣容包括ENHYPEN、LE SSERAFIM、BOYNEXTDOOR、WayV、ALPHA DRIVE ONE等人氣單位，K-POP粉絲要留意隨時公布的售票詳情！

Show! 音樂中心in MACAU詳情

日期: 2026年2月7、8日

時間: 待定

地點: 待定

Show! 音樂中心in MACAU Line Up演出陣容

官方宣布MBC《Show! 音樂中心 in MACAU》演出陣容包括BOYNEXTDOOR、ENHYPEN、LE SSERAFIM、MARK、WayV和ZEROBASEONE、ALPHA DRIVE ONE、Hearts2Hearts、izna、KickFlip和TEN。

而TWS的道勳、Hearts2Hearts的A-NA、ZEROBASEONE金奎彬和章昊將共同擔任MC。

第三波陣容仍有待公布。

Show! 音樂中心in MACAU票價

有待公布

Show! 音樂中心in MACAU公開售票詳情

MBC《Show! 音樂中心in MACAU》售票詳情有待公布。

Show! 音樂中心in MACAU座位表

有待公布

更多資訊：