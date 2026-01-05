Shure MV88+ 升級 USB-C 版登場！外形更小巧，iPhone、Android 兼容性更佳｜CES 2026

在 CES 2026 展覽期間，知名音響品牌 Shure 宣佈為其經典的流動立體聲收音咪系列帶來重要更新，推出具備原生 USB-C 連接能力的全新版本 MV88+。這款產品旨在解決現代創作者最實際的連接痛點，讓專業錄音體驗在最新的流動裝置上更加流暢。

接軌現代規格：USB-C 原生支援

過往的 Shure MV88 系列以其優異的錄音品質聞名，但早期版本大多依賴 Lightning 或需要透過轉接線連接。隨著 Apple 旗下的 iPhone 與 iPad 全面轉向 USB-C 接口，這次 Shure 直接將 USB-C 作為原生介面，讓使用者無需額外適配器，即可直連手機、平板電腦甚至筆記本電腦。

承襲強大功能：靈活的錄音模式

這款新型號依然保留了 MV88+ 備受好評的核心功能。其設計緊湊，適合 Vlogger、Podcast 主持人及音樂人隨身攜帶。

使用者可以透過專屬應用程式調整收音範圍，包括立體聲、單聲道心形、單聲道雙向和原始中側，配合自動電平模式來確認錄音音量平均，而且具自動降噪功能，更能迎合不同錄音情景的使用。

