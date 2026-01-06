Siemens 在 CES 2026 發佈 Digital Twin Composer 以減低工廠升級風險

在 CES 2026 上，西門子 (Siemens) 宣佈推動數位雙胞胎技術進入即時決策領域，並推出其數位雙胞胎作曲家 (Digital Twin Composer)，得到了百事可樂 (PepsiCo) 的早期結果支持，顯示出可測量的增益。這款數位雙胞胎作曲家預計將於 2026 年中在西門子 Xcelerator Marketplace 上發佈，結合了西門子的數位雙胞胎技術、NVIDIA Omniverse 模擬庫及現實世界的工程數據。該平台允許企業創建物理準確的 3D 模型，包括產品、過程或工廠，並在進行實體修改之前模擬時間變化。

西門子表示，該軟件使組織能夠可視化從工程變更到環境條件的影響，利用即時數據作為工業人工智能和大規模模擬的基礎。百事可樂是首批部署這項技術的公司之一，這家食品和飲料巨頭正在利用數位雙胞胎作曲家將美國一些製造和倉儲設施轉換為高保真數位雙胞胎，模擬工廠運作及端到端供應鏈。西門子表示，在部署幾周內，百事可樂團隊已能夠優化並驗證新配置，以提升產能和吞吐量，並建立可全球擴展的即時性能基準。

廣告 廣告

透過將數位雙胞胎作曲家與 NVIDIA Omniverse 庫及計算機視覺相結合，百事可樂重建了每一台機器、傳送帶、托盤路徑和操作員路徑，達到物理級別的準確性。這使得人工智能代理能夠在進行任何實體升級之前模擬、測試和完善系統變更。西門子指出，這種方法幫助在實施前識別出高達 90% 的潛在問題。早期結果顯示，初始地點的吞吐量提高了 20%，設計驗證接近 100%，並通過發現隱藏的產能和虛擬驗證投資，資本支出減少了 10% 至 15%。

這種在執行前測試決策的能力標誌著工業系統設計和升級方式的變革，降低了風險的同時，加速了變化的進程。數位雙胞胎作曲家被定位為西門子所描述的工業元宇宙 (industrial metaverse) 的核心構建塊，在這裡，模擬、即時數據和人工智能融合，以支持更快、更有信息的決策。

除了製造業，西門子表示，這一數位雙胞胎基礎在其他行業中也得到了應用。在生命科學領域，該公司通過收購 Dotmatics 整合 AI 驅動的研究數據，以加速藥物發現和開發。在能源領域，西門子與共同體融合系統公司 (Commonwealth Fusion Systems) 合作，利用設計軟件和統一數據基礎來支持商業融合機器的發展。在交通運輸方面，西門子展示了其 PAVE360 汽車技術，這是一個系統級的數位雙胞胎，旨在加速軟件定義車輛的開發。

在 CES 2026 上，西門子展示了這些技術如何將設計、模擬、自動化和人工智能連接成單一工作流程，允許企業在實體世界存在之前測試、驗證和優化複雜系統。西門子表示，數位雙胞胎作曲家標誌著從靜態模型到與現實運作同步演變的活系統的轉變，使工業人工智能能夠從概念推進到大規模執行。

推薦閱讀