尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Signal 為何依賴 AWS 作為加密通訊的基石
上週的 Amazon Web Services (AWS) 大規模故障導致 Signal 無法使用，Elon Musk 隨即對這款加密通訊應用的依賴大型科技公司的做法提出批評。不過，Signal 的總裁 Meredith Whittaker 表示，公司別無選擇，只能使用 AWS 或其他主要雲端服務提供商。
Whittaker 在 Bluesky 上發表的一系列帖子中寫道：「問題不在於 Signal ‘選擇’ 在 AWS 上運行，問題在於基礎設施領域的權力集中，實際上只有 3-4 家企業擁有整個技術堆棧。」她指出，許多人對 Signal 使用 AWS 的事實並不知情，這令人擔憂，因為這顯示他們未意識到雲端基礎設施行業的集中程度。「問題不在於‘為什麼 Signal 使用 AWS？’」Whittaker 寫道。「而是要考慮任何全球即時大規模通訊平台的基礎設施需求，反思我們是如何走到今天，沒有現實可行的替代選擇。」
Whittaker 指出，目前只有 AWS、Microsoft Azure 和 Google 的雲端服務是 Signal 提供全球可靠服務的可行選擇，否則將需要花費數十億美元建造自己的基礎設施。她表示：「運行一個低延遲的即時通訊平台，能夠支持數百萬個同時進行的音頻/視頻通話，需要一個預建的、遍佈全球的計算、存儲和邊緣存在的網絡，這需要不斷的維護、相當大的電力和持續的關注及監控。」
Whittaker 補充說，Signal 只是「部分」在 AWS 上運行，並使用加密技術來確保 Signal 和 AWS 無法看到用戶的對話。這次 AWS 故障影響的不止 Signal，還包括 Starbucks、Epic Games Store、Ring 門鈴、Snapchat、Alexa 設備，甚至智能床。
Whittaker 表示：「我希望 AWS 的故障能成為一個學習時刻，讓人們清楚意識到將我們世界的神經系統集中在少數幾家企業手中的風險。」
推薦閱讀
其他人也在看
歐盟擴大 Type-C 統一規範 2028 年起所有電源設備須全面採用
歐盟 2028 年起全面實施所有外部電源統一採用 Type-C 接口。屆時設備都必須配備可拆卸電源線，並須標示最大輸出功率。Post76 ・ 20 小時前
Samsung One UI 8.5 測試計劃延遲原因分析
根據最新消息，Samsung 可能已經推遲了其即將推出的 One UI 8.5 Android 介面的測試計劃 […]TechRitual ・ 2 小時前
Apple 據報將為 iPad 發佈 Pixelmator Pro 及其他應用程式
根據最新報導，Apple 即將為 iPadOS 推出四款新應用程式，分別是 Pixelmator Pro、Ma […]TechRitual ・ 58 分鐘前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 10 小時前
Tesla Optimus 現身時代廣場 派發萬聖節糖果
Tesla 的人形機器人 Optimus 最近在其最新的工作任務中現身，這次卻不是在公司的製造或生產設施內，而 […]TechRitual ・ 4 小時前
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]TechRitual ・ 5 小時前
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示
美國科學家發現可快速變形的珊瑚，對機器人設計有新啟示TechRitual ・ 4 小時前
Tesla 在加州灣區推出新的叫車服務
Tesla 在加州灣區的叫車服務與該公司在德克薩斯州奧斯丁所進行的 Robotaxi 項目有些相似。這兩項服務 […]TechRitual ・ 8 小時前
Nothing Phone 3a Lite 發佈日期確定
Nothing 將於 10 月 29 日（星期三）下午 1 時（GMT）發佈其最新智能手機 Phone (3a […]TechRitual ・ 14 小時前
川普訪日 看好聚焦駐軍、國防支出、貿易及皮卡車
（法新社東京27日電） 美國總統川普抵日訪問，將會見日本天皇，並與新任首相高市早苗會談。法新社整理川普訪日主要議題將包括：駐日美軍、日本國防支出、雙邊貿易及皮卡車。法新社 ・ 14 小時前
效仿 iPhone 17 Pro？M6 iPad Pro 或加設均熱板以增強散熱
在固執多年後，Apple 終於在 iPhone 17 Pro 這一代學習 Android 旗艦為手機加入了 VC 均熱板。效果立竿見影，以至於外界傳聞之後的 M6 iPad Pro 可能也會採用類似設計。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
川普：2028年不會角逐副總統職位
（法新社空軍一號機上27日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他不會在2028年美國大選中角逐副總統職位。當被問及是否會在2028年11月角逐副總統時，川普在空軍一號（Air Force One）機上對記者表示，他「理論上可以這麼做」。法新社 ・ 10 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 3 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 20 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 1 天前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 14 小時前