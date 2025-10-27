Signal 為何依賴 AWS 作為加密通訊的基石

上週的 Amazon Web Services (AWS) 大規模故障導致 Signal 無法使用，Elon Musk 隨即對這款加密通訊應用的依賴大型科技公司的做法提出批評。不過，Signal 的總裁 Meredith Whittaker 表示，公司別無選擇，只能使用 AWS 或其他主要雲端服務提供商。

Whittaker 在 Bluesky 上發表的一系列帖子中寫道：「問題不在於 Signal ‘選擇’ 在 AWS 上運行，問題在於基礎設施領域的權力集中，實際上只有 3-4 家企業擁有整個技術堆棧。」她指出，許多人對 Signal 使用 AWS 的事實並不知情，這令人擔憂，因為這顯示他們未意識到雲端基礎設施行業的集中程度。「問題不在於‘為什麼 Signal 使用 AWS？’」Whittaker 寫道。「而是要考慮任何全球即時大規模通訊平台的基礎設施需求，反思我們是如何走到今天，沒有現實可行的替代選擇。」

Whittaker 指出，目前只有 AWS、Microsoft Azure 和 Google 的雲端服務是 Signal 提供全球可靠服務的可行選擇，否則將需要花費數十億美元建造自己的基礎設施。她表示：「運行一個低延遲的即時通訊平台，能夠支持數百萬個同時進行的音頻/視頻通話，需要一個預建的、遍佈全球的計算、存儲和邊緣存在的網絡，這需要不斷的維護、相當大的電力和持續的關注及監控。」

Whittaker 補充說，Signal 只是「部分」在 AWS 上運行，並使用加密技術來確保 Signal 和 AWS 無法看到用戶的對話。這次 AWS 故障影響的不止 Signal，還包括 Starbucks、Epic Games Store、Ring 門鈴、Snapchat、Alexa 設備，甚至智能床。

Whittaker 表示：「我希望 AWS 的故障能成為一個學習時刻，讓人們清楚意識到將我們世界的神經系統集中在少數幾家企業手中的風險。」

