退學後竟自組SIGNAL181！ 賀来賢人786K粉絲瘋傳！
東京貴公子先退學再起飛
賀来賢人1989年7月3日東京落地，179公分O型，叔母賀来千香子、祖先還是幕末鐵炮大師，家族光環從小開滿！暁星一路讀到高中，後來進青山學院商學院，
結果直接退學衝演藝，2007年《Little DJ》出道，2009年《銀色の雨》初主演，粉絲當時就喊：「這眼神也太會勾人，鎖了！」😂
2022年離開アミューズ單飛，2024年跟Dave Boyle搞SIGNAL181，專門拍片，事業直接進階。
呆萌拳頭＋忍者老爸雙開
誰還記得《今日から俺は！！》的三橋貴志？2018年日劇主演，2019年劇場版續燒，拿下ドラマアカデミー最優秀男優，粉絲笑噴：「賀来的呆臉打架，笑到岔氣！」
他也演過2014晨間劇《花子とアン》ギタロー、2015大河《花燃ゆ》岡田以蔵，硬漢味爆棚。2020《半沢直樹》跟香川照之對嗆，2021《TOKYO MER》音羽醫生，
2023劇場版續約，2025《南海ミッション》再上，網友留言：「賀来的白袍，帥到想裝病！」😍
2024 Netflix《忍びの家》不只演哈鲁，還寫原案＋製作，全球上線後熱議：「這忍者家庭也太會鬧，賀来搞笑進化！」
聲優＋廣告的瘋狂跨界
賀来聲線超圈粉！2011《千與千尋》聲優，2019《獅子王》辛巴，2024續集再來，2025《クレヨンしんちゃん》客串ウルフ，他訪談笑說：「半ば逆ゴリ押し，超光栄！」
粉絲回：「狼叫聲笑死😂」 2025《新解釈・幕末伝》後藤象二郎、9月《今際の國のアリス3》リュウジ，9月12日全球活動跟山崎賢人合體，現場尖叫到破表。
廣告更猛，KFC、麒麟、Canon、TikTok、Skechers、Philips全接，2025還當セブン銀行ATM限定聲，粉絲喊：「取錢聽賀来說話，錢包捨不得關！」
腹肌日記＋環保代言的社群熱
X @kentkaku 786.6K追蹤，IG @kento_kaku 246.4萬人蹲守，他PO家庭照、幕後花絮超暖。2025年5月白T路地照，粉絲瘋傳：「肌肉爆棚，帥翻！」
2月ストーリー喊「減量開始」，1月秀「人生最大体重」跟榮倉奈々的ポッコリ腹肌合照，網友笑瘋：「賀来的增減量日記，比劇好看！」「減肥動力來了！」😆
3月24日カルティエ全球視覺日本人首位，5月23日ウーマンズパビリオン開幕跟アマル・クルーニー同台，X熱議：「賀来推女性，暖男本色！」11月15日TOKYO FM聊循環經濟，聽眾留言：「聽完想回收一整天！」
雜誌＋舞台的低調野心
2010寫真集《東京デート日和》，2025《GQ JAPAN》12月號封面，攝影MITSUO OKAMOTO，強調自然感。2011舞台《オレたちに明日はない》，
他說：「跟鈴木亮平先喜歡對方才能建信任。」粉絲圈傳：「賀来的變身，從銀行員到忍者，哪個不戳？」 業界評：「不只演還製作，未來大佬預定！」
Japhub小編有話說
賀来賢人從退學生變Netflix原案＋聲優王，腹肌增減量跟環保代言，社群熱度直接爆表！
喜劇硬漢切換自如，下個《南海ミッション》或《幕末伝》會不會再秀新花樣？繼續滑他的IG，保證你笑到停不下來！
