Silksong 現已支持旗艦 Android 手機，並可在 PC 上繼續遊玩

Hollow Knight: Silksong 是今年最受矚目的遊戲之一，在首週擁有約 500 萬名玩家，但該遊戲並未在智能手機上發佈。不過，這並不妨礙在 Android 上體驗該遊戲，因為 Windows 到 Android 的模擬技術取得了新進展，讓用戶能夠輕鬆在如 Galaxy S25 等旗艦手機上安裝並運行 Steam 版本。

這裡提到的是來自中國遊戲手掣製造商 GameSir 的應用程式 GameHub，最近推出了 5.0 版本，新增了兩項關鍵功能，使其在 Windows 手機模擬領域中脫穎而出。

功能 詳細資訊 版本 5.0 支援的設備 旗艦手機如 Galaxy S25

Hollow Knight: Silksong 現在可以在 Android 上實現，無需移植，這一進展使得 Windows 遊戲在手機平台上的可玩性大大提升。

