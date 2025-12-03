女星168cm「體重驟降到49kg」出現嚴重副作用！為健康急增胖：絕不能低於50kg

女團SISTAR前成員昭宥近來因成功大幅減重，再度成為話題焦點。她在11月27日透過個人YouTube頻道《昭宥記SOYOUGI》公開最新身體數據與減重過程，坦言體重驟降後出現姿勢性低血壓惡化、頭暈等副作用，也讓粉絲相當擔心。

昭宥提到，最近身形變化明顯，「大家應該看得出來我瘦了很多吧？褲子變得超大。」她笑說，現在褲頭鬆到可以塞一個拳頭，穿褲子上廁所甚至不需要拉拉鍊，「直接拉上拉下就可以」，甚至連平常配戴的戒指也變得過大。實際測量後，她目前體重是51.6公斤、骨骼肌量22.9公斤、體脂肪量僅10.5公斤，內臟脂肪則降到第2級，整體被歸類為「消瘦型」。

昭宥因為瘦得太多，所有褲子都變得太大。（圖片來源：YouTube소유기 SOYOUGI）

她坦言，一開始發現褲子變得很大，還覺得滿開心的，但後來就發現情況漸漸失控。她這段期間體重下降速度太快，甚至一度跌到49公斤，「體重一旦大幅減輕，就會像坐滑梯一樣一直往下掉，副作用也會變得很嚴重。」她指出自己時常頭暈，姿勢性低血壓變得明顯惡化，「現在簡直像是緊急狀況，體重絕對不能掉到50公斤以下。」

儘管外界關心她是否偏好變瘦的身材，昭宥再次強調，美感沒改變，「我其實不喜歡太瘦」，只是因為先前活動較繁忙，瘦下來之後就一直胖不回去。昭宥坦言，體重下滑太快帶來的困擾不只是穿衣，「現在真的只要站起來就會頭暈，姿勢性低血壓變得很嚴重」，接下來會努力恢復到更健康的狀態，也提醒粉絲減肥時一定要補足營養，「保健品要攝取得當，也要多吃健康的食物。」

昭宥現在的身材相當瘦削，也造成副作用。（圖片來源：IG soooo_you）

談到減重與維持的方法，她透露自己平常一天會運動約3小時，包含重量訓練與有氧，並且持續以規律方式執行。飲食方面則沒有過度克制，「想吃的還是都吃，但食量變少了」，通常一餐只吃到半碗飯左右，在家則會改成蒟蒻飯。她也習慣在吃飯前先喝水，透過水帶來的飽足感自然減少攝取量，「以前一包泡麵都吃完，現在偶爾會剩下。」

昭宥為了保持健康，正在試圖增胖。（圖片來源：IG soooo_you）

韓媒整理了過度減重可能帶來的副作用，包括頭暈、便祕、疲勞、經期紊亂、低血糖、脫水、電解質失衡、掉髮、骨質流失等。體重短時間下降太快，容易讓血容量減少，或因營養不足影響自律神經功能，進而引發姿勢性低血壓。若從坐姿或躺姿突然站起來，可能出現眼前發黑、無力感，嚴重時甚至會暈倒。

專家提醒，若出現相關症狀，須增加水分與電解質攝取，調整飲食營養，姿勢變換時也要放慢速度；若不適持續，應進一步接受血壓檢測與醫療評估。