最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
繼「Situationship」之後又有「清醒沉船」，Z世代戀愛觀進化至「理智版的浪漫主義者」
繼 「Situationship」的新世代愛情形態後，近期掀起了「清醒沉船」熱潮，由「不談未來」的霧花戀情，進化至「理智版的浪漫主義者」，到底是甚麼一回事？一起來看看吧～
溫故知新！甚麼是 Situationship？
Situationship 是一種新世代的戀愛模式，假裝如情侶般戀愛交往，滿足雙方對情感的需求，但不會發展成穩定的情侶關係，就是「戀人未滿」的不確定關係。而且二人也知道對方不是惟一，不會定下真正的承諾，更不會談論未來，只享受當下的情感。
進化版「清醒沉船」 動心卻不動情
大家也有試過「沉船」嗎？「清醒沉船」就是不會盲目「沉船」，面對心儀的對象不會「一頭熱」。經了解過後，知道對方不打算「許下承諾」並「確立穩定關係」，保持適當的理性，遠遠地克制而不強求戀愛，由理性主導拒絕發展成 Situationship 「不上不下」的被動狀態。
有點像「遠遠地單戀」的心思，雖然浪漫地愛了，但卻不幻想未來、不自欺欺人，清醒地享受單戀的樂趣，並誠實地面對戀愛悸動。該戀愛的不需強求，不該戀愛的也強求不來，這就是 Z 世代最新的「理智版浪漫主義」，單純地好好喜歡一個人，不把關係變得難堪複雜。
如何「清醒抗沉船」？
1）不要只關注一人
如果深知對方沒意建立關係，只想「玩玩而已」，那就將情感逐漸收起吧。即時 move on 是不切實際的，可先享受單戀的感覺，同時不要拒絕所有新的朋友，慢慢擴闊圈子後，即可無痛「上船」。
2）不要幻想自己是聖人／聖母
對方根本無意定下來，不是幻想自己是聖人或聖母，認為自己能「拯救對方出苦海」。對方不願定下來，定必有自己的原因，盡量不要發展成「Situationship」讓自己沉得更深，對方也是有足夠的認知，才拒絕實在的戀愛，擔任「聖人或聖母」只會讓你無了期的「沉船」。
3）學會止蝕 豪賭只會影響情緒
當不慎「沉船」而對方根本沒意，那就要慢慢學會止蝕。不要信對方的「花言巧語」，認為自己堅定起來就能成為「正宮」。學會止蝕，不要無了解的付出，止蝕不等於認輸，只是讓自己可華麗退場，維持情緒身心健康。
