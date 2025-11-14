繼「Situationship」之後又有「清醒沉船」，Z世代戀愛觀進化至「理智版的浪漫主義者」

繼 「Situationship」的新世代愛情形態後，近期掀起了「清醒沉船」熱潮，由「不談未來」的霧花戀情，進化至「理智版的浪漫主義者」，到底是甚麼一回事？一起來看看吧～

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

溫故知新！甚麼是 Situationship？

Situationship 是一種新世代的戀愛模式，只滿足當下情感需求，不講求未來。(《500 Days of Summer》劇照)

Situationship 是一種新世代的戀愛模式，假裝如情侶般戀愛交往，滿足雙方對情感的需求，但不會發展成穩定的情侶關係，就是「戀人未滿」的不確定關係。而且二人也知道對方不是惟一，不會定下真正的承諾，更不會談論未來，只享受當下的情感。

進化版「清醒沉船」 動心卻不動情

有點像「遠遠地單戀」的心思，雖然浪漫地愛了，但卻不幻想未來。（《First Love 初戀》劇照）

廣告 廣告

大家也有試過「沉船」嗎？「清醒沉船」就是不會盲目「沉船」，面對心儀的對象不會「一頭熱」。經了解過後，知道對方不打算「許下承諾」並「確立穩定關係」，保持適當的理性，遠遠地克制而不強求戀愛，由理性主導拒絕發展成 Situationship 「不上不下」的被動狀態。

有點像「遠遠地單戀」的心思，雖然浪漫地愛了，但卻不幻想未來、不自欺欺人，清醒地享受單戀的樂趣，並誠實地面對戀愛悸動。該戀愛的不需強求，不該戀愛的也強求不來，這就是 Z 世代最新的「理智版浪漫主義」，單純地好好喜歡一個人，不把關係變得難堪複雜。

如何「清醒抗沉船」？

(《Nancy Kwai - Let Go》MV截圖）

1）不要只關注一人

如果深知對方沒意建立關係，只想「玩玩而已」，那就將情感逐漸收起吧。即時 move on 是不切實際的，可先享受單戀的感覺，同時不要拒絕所有新的朋友，慢慢擴闊圈子後，即可無痛「上船」。

2）不要幻想自己是聖人／聖母

對方根本無意定下來，不是幻想自己是聖人或聖母，認為自己能「拯救對方出苦海」。對方不願定下來，定必有自己的原因，盡量不要發展成「Situationship」讓自己沉得更深，對方也是有足夠的認知，才拒絕實在的戀愛，擔任「聖人或聖母」只會讓你無了期的「沉船」。

3）學會止蝕 豪賭只會影響情緒

當不慎「沉船」而對方根本沒意，那就要慢慢學會止蝕。不要信對方的「花言巧語」，認為自己堅定起來就能成為「正宮」。學會止蝕，不要無了解的付出，止蝕不等於認輸，只是讓自己可華麗退場，維持情緒身心健康。

Z世代戀愛觀：為何有男友卻感到老土又尷尬？不是不談戀愛而是不想被男生「綁定」

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

「Love Type 16」戀愛專屬MBTI日本爆紅！細分16種「愛情人格」：最不容易墜入愛河是這型

Taylor Swift「E人愛情哲學」示範：大方展示訂婚巨鑽，不吝嗇肯定伴侶成為「最強愛情保鮮劑」