SixTONES帥哥的文藝野心！松村北斗的電影夢有何內幕？

松村北斗，1995年6月18日生於靜岡島田市，177公分高，B型血，綽號「ほっくん」，長得帥到像動漫主角！他的出道故事簡直像電影——2009年高一來東京看音樂節，
逛表參道時被20多家經紀公司塞名片搶著簽！他在《週刊朝日》笑說：「名片多到我差點拿去開店賣！」😂 因為迷戀山下智久的《詐欺獵人》，他投履歷進傑尼斯，
隔天就被社長喜多川拉去錄《少年俱樂部》，嚇壞主持人小山慶一郎！2009年，他加入中山優馬 w/B.I.Shadow，7月以《惡魔之戀/NYC》CD出道，星途直接開掛！✨
SixTONES的色氣領袖
松村北斗的偶像之路超閃耀！2015年，他跟傑西、森本慎太郎、京本大我、田中樹、高地優吾組成SixTONES，2020年以《Imitation Rain/D.D.》出道，瞬間席捲樂壇！
他在團內負責低音和聲，粉絲封他「色氣擔當」，因為那低沉嗓音和文藝氣質實在太撩！😍 他在《ガムシャラ!》秀雙人跳繩，喊出「気持ち切らすなって！」的金句，
登上《Myojo》流行語第四名！X上粉絲直呼：「ほっくん的領袖感太帥了！」2021年，他入選Vivi「國寶級帥哥」名人堂，2022年還登《CLASSY.》封面，創38年來首位男封面紀錄！
自學演技的螢幕王者
松村北斗的演技全靠自己摸索，沒上過表演課卻能演得讓人起雞皮疙瘩！2012年，他以《私立馬鹿蘭高校》（日本電視台）的淺田哲也出道，後在《暗黑女教師》和《Piece》展現潛力。
2020年，他在NHK晨間劇《Come Come Everybody》演雉真稔，溫柔好男人形象讓粉絲淚崩，奪下第111回日劇學院賞最佳男配角，X上留言：「稔的眼神我可以看一輩子！」😢
2024年，他在《西園寺小姐不做家事》（TBS）演楠見俊直，搞笑與深情切換超順，拿下第121回日劇學院賞最佳男配角，
網友說：「北斗這角色太有魅力了！」2025年，他主演《Ensemble》的浪漫律師真戶原優，粉絲敲碗：「這劇肯定又要大爆！」🎬
電影界的文藝男神
松村北斗的電影表現超吸睛！2018年的《坂道上的阿波羅》中，他演松岡星兒，青春氣息讓人回味無窮。2021年，他主演《謊言×謊言》，飾演高槻透，甜虐愛情讓粉絲尖叫連連！
2022年的《xxxHOLiC》中的百目鬼靜，讓他拿下第46屆日本電影學院獎新人演員獎，X上網友說：「北斗的神秘氣質簡直完美！」😄 2024年的《黎明前的全部》
讓他奪得第98回電影旬報十佳獎最佳男主角，粉絲留言：「孝俊的掙扎演得太揪心了！」2025年，他主演《秒速5公分》，飾遠野貴樹，新海誠讚他「演到讓我看哭」，這期待值直接衝天！
新海誠的聲優愛將
2022年，松村北斗被新海誠選中，為《鈴芽之旅》男主角宗像草太配音，首次挑戰聲優就大獲好評！他在《Hanako》採訪中笑說：「知道要演一張椅子時，我整個愣住了！」😂
新海誠大讚他的聲音「層次豐富，完美詮釋草太的成長」，粉絲在X上直呼：「ほっくん的聲音讓椅子都變帥了！」這角色讓他入圍第46屆日本電影學院獎話題獎演員部門，話題度爆棚！
2025年，他再主演新海誠的《秒速5公分》實寫版，預告片中他在雪夜櫻樹下的身影，讓粉絲激動：「這畫面美到我想掉淚！」😭
衝向好萊塢的電影夢
松村北斗的未來星途無量！他在《Hanako》採訪中說，夢想是「成為感動全世界的演員」，最近開始學英語，準備衝出日本！他笑說：「跟外國導演聊天，語言不通真的超尷尬！」😅
2025年，他與松隆子主演《1ST KISS》，飾演穿越時空的丈夫硯駈，電影開畫奪冠，粉絲直呼：「北斗和松隆子的CP感爆棚！」
他主演的《秒速5公分》10月10日上映，預計再創票房奇蹟。小編猜測，他可能會挑戰好萊塢，成為全球級男星！這野心，真的讓人超期待！🌟
Japhub小編有話說
看完松村北斗的逆襲傳奇，是不是覺得這男孩也太強了？從表參道被20家經紀公司搶簽，到新海誠的聲優愛將，他的帥氣和才華簡直無人能擋！😄
他的社群像本文藝日記，記錄搞笑日常和成長軌跡，讓人每天都想去點讚！Japhub小編超期待他未來的國際大片，你呢？有沒有被這位國寶級帥哥迷倒？
快去他的IG和SixTONES的X追起來，說不定下一則po文就是你的菜！留言跟我們分享，你最愛他的哪個角色吧～
