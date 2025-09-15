銀債開售｜專家建議抽 30 手
SJ始源表態政治立場？限動悼念川普親信惹議
[NOWnews今日新聞] 韓團Super Junior成員始源日前透過IG限時動態，悼念美國總統川普親信查理柯克，不過貼文上傳後卻被質疑是在表態自己的政治立場，為此他上傳不久後就迅速刪除引起熱議。
查理柯克被當眾槍殺 許多藝人發文哀悼
本月10日，美國知名保守派人士查理柯克在猶他谷大學演講時，遭槍擊當場身亡，而嫌犯為現年22歲的泰勒羅賓森。根據了解，兇嫌近年來沉迷於網路政治迷因中，對於保守派以及查理柯克的發言感到相當不滿，因此才決定在查理柯克到學校演講時動手殺了對方。
查理柯克死訊傳出後，好萊塢演員克里斯普瑞特、酷玩樂團主唱克里斯馬汀等演藝圈人士，也都發文表示哀悼；其中也包括了部分韓國藝人，演員陳瑞演、SJ始源也都為查理柯克公開發聲。
SJ始源也發文悼念 政治立場遭質疑
SJ始源於事發後隔天就在IG上傳限時動態，配上查理柯克和家人的照片，寫下「R.I.P. CHARLIE KIRK」，並且加上十字架表情符號；演員陳瑞演昨（14）日也上傳了查理柯克照片，並寫下「謹致哀悼，願逝者安息。」
不過這樣公開悼念查理柯克的行為，被認為是在為自己的政治立場表態，為此始源已經迅速將照片刪除，不過有粉絲認為始源是基於信仰表達哀悼，沒有要涉足政治的意思。而陳瑞演並未做出任何行動，貼文發出後尚未刪除或是做出解釋。查理柯克生前積極推動美國槍支自由，不過卻時常發表激進言論攻擊弱勢者，因此是一位行為上充滿爭議的政治人物。
資料來源：X
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前