SJ始源表態政治立場？限動悼念川普親信惹議

▲Super Junior成員崔始源（如圖）因發文哀悼美國總統川普親信查理柯克引起爭議，被認為是在為政治立場表態。（圖／始源X@siwonchoi）

[NOWnews今日新聞] 韓團Super Junior成員始源日前透過IG限時動態，悼念美國總統川普親信查理柯克，不過貼文上傳後卻被質疑是在表態自己的政治立場，為此他上傳不久後就迅速刪除引起熱議。

查理柯克被當眾槍殺 許多藝人發文哀悼

本月10日，美國知名保守派人士查理柯克在猶他谷大學演講時，遭槍擊當場身亡，而嫌犯為現年22歲的泰勒羅賓森。根據了解，兇嫌近年來沉迷於網路政治迷因中，對於保守派以及查理柯克的發言感到相當不滿，因此才決定在查理柯克到學校演講時動手殺了對方。

查理柯克死訊傳出後，好萊塢演員克里斯普瑞特、酷玩樂團主唱克里斯馬汀等演藝圈人士，也都發文表示哀悼；其中也包括了部分韓國藝人，演員陳瑞演、SJ始源也都為查理柯克公開發聲。

SJ始源也發文悼念 政治立場遭質疑

SJ始源於事發後隔天就在IG上傳限時動態，配上查理柯克和家人的照片，寫下「R.I.P. CHARLIE KIRK」，並且加上十字架表情符號；演員陳瑞演昨（14）日也上傳了查理柯克照片，並寫下「謹致哀悼，願逝者安息。」

▲始源（如圖）發文哀悼查理柯克掀起熱議。（圖／始源X@siwonchoi）

不過這樣公開悼念查理柯克的行為，被認為是在為自己的政治立場表態，為此始源已經迅速將照片刪除，不過有粉絲認為始源是基於信仰表達哀悼，沒有要涉足政治的意思。而陳瑞演並未做出任何行動，貼文發出後尚未刪除或是做出解釋。查理柯克生前積極推動美國槍支自由，不過卻時常發表激進言論攻擊弱勢者，因此是一位行為上充滿爭議的政治人物。

