SJ小分隊台北大巨蛋任開球嘉賓 鄭容和開騷前歎小籠包

【on.cc東網專訊】韓團Super Junior（SJ）隊長利特與神童及崔始源組成的小分隊L.S.S.，昨日在台北大巨蛋舉行的棒球賽擔任開球嘉賓，三子勁歌熱舞跳唱組合名曲《Sorry Sorry》、《JOKE》、《Shut Down》、《Ceremony》 及《Miracle》多曲，令全場High爆。

另一韓團CNBLUE主唱鄭容和同日在桃園會展中心舉辦個人演唱會，是出道10周年巡唱尾站，吸引3.000名粉絲捧場，鄭容和甫開場便唱出《One Fine Day》，之後用中文打招呼：「大家好，好久不見，吃飯了嗎？」他想起10年前曾在台北度過生日：「你們都沒變。」又透露演出前一天特地到台北101吃小籠包，還笑說：「今年來台灣比去釜山還多。」Encore環節看到粉絲應援影片，他一度落淚，並宣布：「下個目標就是所有巨蛋，我們一起去台北大巨蛋吧！」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】