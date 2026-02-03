八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
大S逝世滿週年，2日在金寶山迎來一場低調卻充滿情感重量的紀念時刻。由丈夫具俊曄親自設計的紀念雕像正式揭幕，至親好友齊聚追思，現場氣氛莊重而溫柔。來自南韓的演藝圈好友也沒有缺席，包含曾與具俊曄以「酷龍」搭檔走過青春歲月的姜元來，即使行動不便、坐著輪椅仍親自到場致意，畫面令人動容。
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像的揭幕儀式。
行程緊湊之餘，始源在離台後於社群平台X發文分享：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。」並坦言自己其實錯過原本的班機，幸好在粉絲與工作人員協助下，才能緊急改搭下一班飛機，表示「這完全是我和團隊的失誤」。
真正讓粉絲們又哭又笑的，是始源隨後補發的一則貼文。他上傳了一張甜點與咖啡的照片，直接寫下：「這是我至今喝過、吃過的Top 5咖啡和甜點。」接著自嘲表示，自己就是「吃著吃著，差點把飛機錯過了」。短短一句話，瞬間讓整起事件從感傷追思，轉為極具生活感的溫暖插曲，也讓粉絲忍不住笑稱：「果然是始源會發生的事。」
小櫻花來台喝咖啡！和店貓合照引粉絲朝聖，LE SSERAFIM低調逛台北意外成旅遊指南！
那麼，究竟是哪一家咖啡廳，能讓始源和團隊享受到忘記時間？答案正是位於台北伊通公園旁的「Fika Fika SHIU XIANG」。這間是亞洲50大咖啡館「Fika Fika Coffee」於伊通店旁延伸打造的全新精品咖啡體驗館，將焦點放在「風味」與「體驗」本身，主打精品咖啡豆的手沖品飲，讓咖啡師能與客人進行更深入的互動，細細說明產區、烘焙與風味層次。
價格方面，Fika Fika SHIU XIANG依照咖啡豆等級、沖煮複雜度與份量區分，手沖咖啡從200多元至千元皆有，讓想輕鬆體驗與進階探索的咖啡迷，都能找到適合自己的選擇。
豪門出身也超努力！Annie暫停偶像活動，美國開讀書直播引發討論：好感度破表！
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
魏駿傑前妻張利華越撈越掂 躋身保險界頂尖會員TOT
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
米倉涼子涉毒不起訴還清白！ 阿根廷男友潛逃海外內幕！
風暴從去年8月麻藥取締部突襲米倉東京自宅公寓爆發，查獲疑似大麻成分藥物和使用器具，米倉當時不在家，但男友在場，檢方鎖定兩人共同持有調查。她多次缺席活動，僅以身體不適代讀，12月底官網首度承認搜查，強調全面配合。日媒NHK補充，男友是米倉2014年離婚後交往的阿根廷舞者，兩人低調同居，事件後男友速離日本，檢方偵查卡關。
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。
星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾
1985年15歲參加《歡樂今宵》模仿葉蒨文大賽入行的陳松伶(松松)，91年憑《天涯歌女》一劇飾演金嗓子周璇爆紅全港，唱片更大賣六白金。
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。
〈Golden〉奪葛萊美獎創K-Pop先例，衝破連BTS也衝不破的Grammys高牆
2026 Grammys葛萊美獎完美落幕，今年有不少與K-Pop相關的創先河時刻，有Rosé與Bruno Mars打頭陣演出之外，還有《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪「最佳視覺媒體原創歌曲」，成為首支K-Pop歌曲衝上葛萊美獎得獎舞台的作品。
2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相
2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介
BTS強勢回歸！Netflix 3.21獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》 兼推紀錄片記錄BTS回歸歷程
全球的ARMY注意——BTS回來了。Netflix今（3）日與全球同步宣布《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於3月21日香港時間晚間7點（韓國時間晚間8點）在Netflix獨家全球同步直播。 本場歷史性演出將自首爾象徵性地標「光化門」現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》 正式發行。Netflix攜手HYBE讓這組流行樂壇王者再度站上舞台，打造前所未有、劃時代的全球回歸盛事。
【中環解密】JYP夥騰訊拓大中華 限韓令似解凍
中韓元首早前舉行峰會後，兩國友好關係升溫，外界憧憬中國的「限韓令」有望鬆綁。外媒報道，南韓大型經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司北京傑偉品文化交流，將與騰訊音樂（01698）及南韓希傑娛樂（CJ ENM）成立合資公司「ONECEAD」，計劃拓展大中華市場；新公司由傑偉品與騰訊音樂共同成立的「NCC娛樂」，夥拍CJ ENM共同出資設立。 報道指出，「ONECEAD」名稱是結合JYP理念「Leader in Entertainment」（引領娛樂產業）與CJ ENM核心價值「ONLYONE」（唯一性），新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C︰HOME RACE》出道的中國男團，所涉及的藝人經紀與營運管理業務。 2016年中國因南韓部署美國薩德反導彈系統，對南韓文化產業實施「限韓令」，大幅限制藝人來華演出、禁播韓劇、叫停綜藝節目合作，並限制南韓文化公司投資中國等，惟南韓總統李在明上月訪華期間，國家主席習近平以「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」回應「限韓令」鬆綁問題，被視為積極訊號。
【Yahoo請你睇優先場】療癒都市寂寞心靈！《日租家庭》靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業
入圍全球多個影展，好評不斷的暖心電影《日租家庭》，由榮獲艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(BEEF) 的導演Hikari執導，靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業 —— 客人能雇用演員扮演任何角色，包括情人、摯友、家人等。電影邀得《盜墓迷城》、《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)演活失意迷惘，滯留東京的演員Philip。他為生活無奈加入「出租家人」公司後，竟從一場場「演出」中，重新找回自我，並對生命意義有全新體會！
《最後生還者》影集第三季是最終季？HBO節目負責人語出驚人：「看起來是這樣」
由 HBO 所製作的遊戲改編影集《最後生還者》自 2023 年發布第一季以來，前兩季都獲得了許多成功，第一季當時入圍了 24 項電視影集最高榮譽艾美獎肯定，去年第二季開播時也延續了第一季的成功，創下超過 500 萬名觀眾同時收看第一集的紀錄，而當時第二季劇情收在了喬爾死亡後，艾莉與狄娜將踏上復仇之路，後續的旅程就是第三季劇情了。而最近，HBO 節目部負責人 Casey Bloys 似乎也確認，《最後生還者》影集第三季將可能會是最後一季。
韓聯：南韓JYP中國子公司將與騰訊音樂及CJ ENM合組合資
據韓聯社報道，南韓經紀公司JYP娛樂旗下中國子公司北京傑偉品文化交流，將與騰訊音樂(01698)及南韓希傑娛樂(CJ ENM)合組合資公司「ONECEAD」，計劃拓展大中華市場。韓聯社引述JYP消息指出，新合資公司將由傑偉品與騰訊音樂共同成立的「NCC娛樂」，夥拍CJ ENM共同出資設立。至於「ONECEAD」名稱是結合JYP的企業理念「Leader in Entertainment」(引領娛樂產業)與CJ ENM的核心價值「ONLYONE」(唯一性)。新公司將負責通過Mnet Plus選秀節目《PLANET C : HOME RACE》出道的中國男團的藝人經紀與營運管理業務。 (CW)
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。