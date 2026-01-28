專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
SK海力士去年獲利創新高
（法新社首爾28日電） 南韓晶片大廠SK海力士今天表示，受惠於全球人工智慧（AI）相關科技需求大增，公司去年營業利益倍增，創下歷史新高。
SK海力士和競爭對手三星是全球主要記憶體晶片製造商，為AI產品以及帶動此快速發展產業的資料中心，提供高效能關鍵元件。
SK海力士在聲明中表示，「2025年再度展現了公司世界級的技術領導地位」。
該公司宣布，去年營業利益大幅成長101％，達到47.2兆韓元（約330億美元）。
AI熱潮推升NAND和DRAM等傳統記憶體半導體的價格和出貨量，而用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）晶片需求也大增。
這使得SK海力士股價在過去六個月內上漲約220％。
去年第四季，淨利達到15.24兆韓元，年增90.4％。
SK海力士計畫「穩定供應HBM3E與HBM4」，藉此「進一步強化其獲得驗證的品質、技術領導地位和量產能力」，這些均屬公司高頻寬記憶體產品。
研究機構TrendForce記憶體分析師Ellie Wang指出，這類晶片是AI系統先進處理器的關鍵元件。
她告訴法新社：「對三星與SK海力士來說，雖然AI帶動了記憶體需求大幅攀升，但HBM的技術門檻也相對提高。」
「如何在不同產品間分配產能，逐漸成為這些企業的重要課題。」她補充，目前記憶體晶片「供應緊縮部分原因是供應商將產線集中投入HBM生產」。
AI系統對記憶體晶片的龐大需求，導致消費性電子產品用晶片短缺——手機、筆電等裝置價格面臨上漲壓力。
Ellie Wang表示：「隨著HBM在總產量中的比重持續拉高，供應短缺問題難以緩解。」
TrendForce預測，2027年全球記憶體晶片產業營收將飆升至8400億美元以上，創下歷史新高。
南韓政府也表示，今年將把AI相關支出增至三倍，目標是與美國、中國並列全球三大AI強國之一。
