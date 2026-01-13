SK海力士將斥資近130億美元 興建新晶片封裝廠

但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀...

styletc ・ 49 分鐘前