【SKECHERS】梁朝偉代言波鞋 官網限時買3件即享5折（即日起至02/02)

SKECHERS官網推出新年快閃優惠，精選貨品低至$99！凡購買指定紅標貨品，買3件即可享5折優惠，買2件即可享6折優惠，在網店折實滿$500，再輸入優惠碼【JOYFUL100】即減$100！SKECHERS近年有影帝梁朝偉代言，而梁朝偉代言同款的Hands Free Slip-ins® 速穿系列可享低至5折優惠中；衛詩雅同款的 D'Lites 老爹鞋買兩件可享75折優惠。

SKECHERS官網按此

—

日期：即日起至2026/02/02

地點：SKECHERS網店

＝＝＝＝＝＝＝

