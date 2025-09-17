【SKECHERS】開倉日 精選大人鞋款一律$150（17/09-19/09）

SKECHERS舉行2025清倉日，場內精選大人鞋款一律 $150、小童鞋款及大人服飾一律 $100、小童服飾一律 $50、五包襪款一律$100！不過要注意，場內只接受現金（不接受$1000鈔票）及八達通，貨物出門後不設退換。

日期：2025/09/17 - 2025/09/19 上午10時至下午6時

地點：觀塘榮業街2-4號振萬廣場(The Lu +)17樓1705-6室

