Black Friday優惠2025｜SKECHERS官網買2件低至4折／跑鞋只需$280／梁朝偉、車銀優同款波鞋都有平！

SKECHERS近年有影帝梁朝偉、韓國男神車銀優等代言人加持，SKECHERS波鞋再次掀起熱潮！SKECHERS近期有限時Black Friday優惠，官網指定商品限時買2件低至4折，當中有不少熱賣款波鞋，如梁朝偉、車銀優同款波鞋低至4折，跑鞋最平$280入手，官網買滿$1,100再額外送Cap帽，優惠非常抵，即睇Yahoo購物專員精選抵買產品推薦！
SKECHERS黑五限時優惠 買2件低至4折！
SKECHERS官網限時Black Friday減價優惠，指定商品買2件最平即享4折，男女裝服飾、波鞋、飾品，甚至童裝都有平。Yahoo購物專員幫大家睇過一轉，當中最抵買得一定是波鞋，女裝黑色跑步鞋由原價$699減至$280，連SKECHERS人氣系列D'LITES波鞋都有平，男神車銀優同款的D'LITES 5.0休閒鞋，買3件指定產品即可享半價優惠，折後最平$450就可以買回家！此外，梁朝偉代言同款波鞋都有平，SLIP-INS: GO WALK 8波鞋特點是可以解放雙手，同時不用彎腰直接穿著，非常方便，最平有75折優惠$674入手！服飾方面，男女裝、童裝都有特價優惠，運動衫最平低至$104，男女通用斜背包最平只售$120，可以搵朋友仔們夾單一齊買，齊齊平價入手SKECHERS！
SKECHERS女裝減價優惠：
GO RUN CONSISTENT
2件4折特價：$280｜
原價：$699
SLIP-INS: GO WALK 8
2件75折特價：$674｜
原價：$899
SLIP-INS: GO WALK MAX CUSH ARCH FIT
3件5折特價：$550｜
原價：$1,099
D'LITES 5.0 女子休閒鞋
3件5折特價：$450｜
原價：$899
SKECHERS男裝減價優惠：
GO RUN CONSISTENT
2件4折特價：$280｜
原價：$699
BOBS BAMINA 2
2件4折特價：$320｜
原價：$799
SHORT SLEEVE TEE
2件4折特價：$104｜
原價：$259
SHOULDER BAG 男女同款單肩斜背包
2件4折特價：$120｜
原價：$299
