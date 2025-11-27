Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday優惠2025｜SKECHERS官網買2件低至4折／跑鞋只需$280／梁朝偉、車銀優同款波鞋都有平！

SKECHERS近年有影帝梁朝偉、韓國男神車銀優等代言人加持，SKECHERS波鞋再次掀起熱潮！SKECHERS近期有限時Black Friday優惠，官網指定商品限時買2件低至4折，當中有不少熱賣款波鞋，如梁朝偉、車銀優同款波鞋低至4折，跑鞋最平$280入手，官網買滿$1,100再額外送Cap帽，優惠非常抵，即睇Yahoo購物專員精選抵買產品推薦！

SKECHERS官網優惠頁

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

SKECHERS黑五限時優惠 買2件低至4折！

SKECHERS官網限時Black Friday減價優惠，指定商品買2件最平即享4折，男女裝服飾、波鞋、飾品，甚至童裝都有平。Yahoo購物專員幫大家睇過一轉，當中最抵買得一定是波鞋，女裝黑色跑步鞋由原價$699減至$280，連SKECHERS人氣系列D'LITES波鞋都有平，男神車銀優同款的D'LITES 5.0休閒鞋，買3件指定產品即可享半價優惠，折後最平$450就可以買回家！此外，梁朝偉代言同款波鞋都有平，SLIP-INS: GO WALK 8波鞋特點是可以解放雙手，同時不用彎腰直接穿著，非常方便，最平有75折優惠$674入手！服飾方面，男女裝、童裝都有特價優惠，運動衫最平低至$104，男女通用斜背包最平只售$120，可以搵朋友仔們夾單一齊買，齊齊平價入手SKECHERS！

SKECHERS女裝減價優惠：

GO RUN CONSISTENT

2件4折特價：$280｜ 原價：$699

SHOP NOW

GO RUN CONSISTENT

SLIP-INS: GO WALK 8

2件75折特價：$674｜ 原價：$899

SHOP NOW

SLIP-INS: GO WALK 8

SLIP-INS: GO WALK MAX CUSH ARCH FIT

3件5折特價：$550｜ 原價：$1,099

SHOP NOW

SLIP-INS: GO WALK MAX CUSH ARCH FIT

D'LITES 5.0 女子休閒鞋

3件5折特價：$450｜ 原價：$899

SHOP NOW

D'LITES 5.0 女子休閒鞋

SKECHERS男裝減價優惠：

GO RUN CONSISTENT

2件4折特價：$280｜ 原價：$699

SHOP NOW

GO RUN CONSISTENT

BOBS BAMINA 2

2件4折特價：$320｜ 原價：$799

SHOP NOW

BOBS BAMINA 2

SHORT SLEEVE TEE

2件4折特價：$104｜ 原價：$259

SHOP NOW

SHORT SLEEVE TEE

SHOULDER BAG 男女同款單肩斜背包

2件4折特價：$120｜ 原價：$299

SHOP NOW

SHOULDER BAG 男女同款單肩斜背包

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

Black Friday優惠2025：

