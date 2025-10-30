Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折

想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！

SK-II雙11優惠半價起！皇牌神仙水平近$1,200

講到SK-II必買皇牌產品，點少得Facial Treatment Essence神仙水，自推出以來便成為美妝達人的「Number 1回購」產品，不少人用完都大讚「返唔到轉頭」、效果超好！SK-II神仙水核心成分有Pitera，是從日本清酒釀造過程中提煉出的天然酵母精華，富含氨基酸、礦物質及維他命，可以有效改善膚質粗糙、毛孔明顯、暗沉等問題。Sasa雙11優惠價後，原價$2,330減至$1,180，相等於半價入手，比百貨公司或免稅店的價錢都更抵，是囤貨的好時機！另一款抵買之選則是SK-II Facial Treatment Mask面膜，這款面膜被譽為「急救神器」，同樣含有 Pitera精華，敷上臉後即刻感受到滿滿的水潤感，可以迅速恢復皮膚光澤及彈性。現在限時優惠價後，只需$640即有10塊，足足比官網平$490，非常抵買。莎莎網店上不少SK-II產品已經被搶購一空，大家想入手一定要手刀落單！

SK-II 護膚精華 (神仙水) 330亳升

特價：$1,180｜ 原價：$2,330

SHOP NOW

SK-II 護膚精華 (神仙水) 330亳升

SK-II 護膚面膜 (10片裝)

特價：$640｜ 原價：$1,080

SHOP NOW

SK-II 護膚面膜 (10片裝)

SK-II 護膚旅行套裝 4件裝

特價：$325｜ 原價：$644

SHOP NOW

SK-II 護膚旅行套裝 4件裝

SK-II Skinpower 致臻能量精華霜 15克

特價：$158｜ 原價：$255

SHOP NOW

SK-II Skinpower 致臻能量精華霜 15克

SK-II 全方位Pitera™保濕修護套裝

特價：$1,650｜ 原價：$3,089

SHOP NOW

SK-II 全方位Pitera™保濕修護套裝

SK-II 光蘊輕透防曬UV霜 30克

特價：$450｜ 原價：$490

SHOP NOW

SK-II 光蘊輕透防曬UV霜 30克

