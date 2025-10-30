基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
雙11優惠2025｜SK-II限時低至半價！皇牌神仙水平近$1,200／人氣面膜官網價6折
Sasa網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中SK-II更有低至半價，即看內文：
想趁換季入手平靚正護膚品？最近Sasa莎莎香港網店推出雙11優惠2025，多款化妝品、護膚品、日用品等都有平，當中貴婦級護膚品牌SK-II更有限時低至半價優惠，不少皇牌產品以超抵價登場，包括最具代表性的「神仙水」及熱賣面膜組合等，對於一直想試SK-II的新用家，抑或想囤貨的忠實用家來講，今次Sasa莎莎雙11優惠絕對是大手入貨的好機會！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報
SK-II雙11優惠半價起！皇牌神仙水平近$1,200
講到SK-II必買皇牌產品，點少得Facial Treatment Essence神仙水，自推出以來便成為美妝達人的「Number 1回購」產品，不少人用完都大讚「返唔到轉頭」、效果超好！SK-II神仙水核心成分有Pitera，是從日本清酒釀造過程中提煉出的天然酵母精華，富含氨基酸、礦物質及維他命，可以有效改善膚質粗糙、毛孔明顯、暗沉等問題。Sasa雙11優惠價後，原價$2,330減至$1,180，相等於半價入手，比百貨公司或免稅店的價錢都更抵，是囤貨的好時機！另一款抵買之選則是SK-II Facial Treatment Mask面膜，這款面膜被譽為「急救神器」，同樣含有 Pitera精華，敷上臉後即刻感受到滿滿的水潤感，可以迅速恢復皮膚光澤及彈性。現在限時優惠價後，只需$640即有10塊，足足比官網平$490，非常抵買。莎莎網店上不少SK-II產品已經被搶購一空，大家想入手一定要手刀落單！
SK-II 護膚精華 (神仙水) 330亳升
特價：$1,180｜
原價：$2,330
SK-II 護膚面膜 (10片裝)
特價：$640｜
原價：$1,080
SK-II 護膚旅行套裝 4件裝
特價：$325｜
原價：$644
SK-II Skinpower 致臻能量精華霜 15克
特價：$158｜
原價：$255
SK-II 全方位Pitera™保濕修護套裝
特價：$1,650｜
原價：$3,089
SK-II 光蘊輕透防曬UV霜 30克
特價：$450｜
原價：$490
