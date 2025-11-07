關於紋身的雙向療癒 「是你們的故事 heal 到我」
SKIMS「乳環胸圍」愈出位愈熱搜，衝上LYST熱搜時尚單品排名Top5
SKIMS 「乳環胸圍」登上 LYST 熱搜時尚單品排行榜第五位，引證「愈出位愈熱搜」！SKIMS 除了內衣、塑身衣及時裝大受好評，近日引爆網絡話題亦更見出色， SKIMS 本年度接連推出「乳環胸圍」、「陰毛底褲」等爭議性單品，結果就是愈鬧愈熱搜，深得愛獵奇的網絡新世代喜愛。
「乳環胸圍」衝上第五位 獵奇單品有話題有銷量
SKIMS 於 5 月推出「乳環胸圍」，在 2023 年推出的「激突內衣」Ultimate Nipple Bra 的基礎上，推出 Ultimate Pierced Nipple Bra 加上乳頭穿環的細節。這款話題性十足的內衣，可滿足「怕痛」不敢穿環女生的願望，穿緊身衣即可顯露出「叛逆乳環」。
這款定價 $74 美金的內衣，乳環部位可以自由裝拆，即可當作普通胸圍穿著。SKIMS 號稱這款胸圍是品牌至今「最性感的一款胸圍」，除了引起網民熱議，更是旺丁旺財瞬即售罄，更登上 LYST 的熱搜榜第五位一件難求。
SKIMS 向來精於引爆網絡話題，新季推出的 NikeSKIMS 系列與「陰毛底褲」同樣成為熱搜目標，相信第 4 季的 LYST 排行榜，將會看到獵奇內褲的蹤影！
NikeSKIMS系列9.26登場！「Kim版圖」攻佔運動服界，7大系列58款單品準備課金
Jennie同款The Row手袋快閃75折！「靜奢界人氣王」品牌，90s小圓筒袋低至$8,850｜雙11優惠2025
