SKIMS「陰毛底褲」挑戰尺度，換不著頭腦的「獵奇設計」卻賣斷市？

SKIMS「陰毛底褲」引全城熱議，這款「獵奇設計」竟瞬間賣斷市，真的一．件．不．剩！Kim Kardashian 所創立的 SKIMS 近年推出多款「獵奇設計」，除了早前全城討論的「假乳頭胸圍」、「塑形臉堅尼面罩」，近日更推出「陰毛底褲」，到底是甚麼一回事？

SKIMS「陰毛底褲」挑戰尺度，旋即引起全城熱話！(SKIMS)

這款新作名為 “The Ultimate Bush”，丁字褲上飾有仿陰毛的設計。(SKIMS)

內褲更備有不同的毛髮顏色及形態，可「客製化」自己喜愛的風格。（SKIMS)

這款新作名為 “The Ultimate Bush”，丁字褲上飾有仿陰毛的設計，備有 12 款配色及人造毛髮形態，SKIMS 官方廣告中提議「可依自己的喜好選擇不同的髮色」，叫價 32 美金（約港幣 $326）絕非便宜，廣告推出後瞬速成為熱話。

SKIMS 推出「有趣設計」當然不是首次，但這次令人不解的是瞬間售罄。(SKIMS)

SKIMS 推出「有趣設計」當然不是首次，但這次令人不解的是瞬間售罄，引起了「失智式購物」的討論。看來比起真正需要購買內衣，更多的是「湊熱鬧」的購物模式，相信是為了拍攝影片在網上獲取流量，多於真正欣賞這項設計。相信不久大家收貨後，即將在社交媒體 TikTok、Instagram 引起一場「開箱實試」熱潮。

SKIMS 官網已表示「陰毛底褲」已售罄，看來是不會再補貨了！(SKIMS)

SKIMS 的「陰毛底褲」設計也非空穴來風，據外媒報導半年前 Tiktok 曾吹起一陣 #Bushtok 風潮，亦即拒絕迎合社會而脫去下體毛髮，再度推崇「毛髮就是性感」的熱潮。但如果鼓吹不需脫毛，內褲上再加添毛髮又有何作用？大家又有何看法？

