SKIMS火紅程度，連Adidas、ON、Lululemon都要讓位！名牌網熱賣品牌Top5：「話題女王」塑身衣連Jennie私服都會穿
經濟不景氣，以為沒有人在消費嗎？太低估大家都的購物力了！不過，大家的消費模式的確有轉變，一些中價位、運動品牌單品非常熱賣。從名牌網數據顯示，頭10位的熱賣品牌當中，有4個都是跟運動單品有關，SKIMS更是衝上熱賣品牌第一位，來看看這些品牌的魅力吧！
這次來看名牌網Net-A-Porter的數據，在8月裡，新客戶都在買的熱賣品牌Top10裡面，有4個都是跟運動單品有關，第一位更是「話題女王」Kim Kardasian創立的SKIMS，其塑身衣、運動服相當熱銷，BLACKPINK Jennie私下都有穿SKIMS的單品，加上價位親民，三位數都買到明星同款，看到SKIMS上到榜首也不意外。
SKIMS最近更跟Nike做長期聯名NikeSKIMS，首波系列9月26日就會在官網發帶，其「摩卡啡」運動服，既有功能性更有顏值，預計都會大賣，也期待網站會把此系列上架。
SKIMS單品推薦：
SKIMS Stretch-cotton jersey T-shirt - Iron $425
SKIMS Stretch-cotton jersey foldover pants - Iron $590
SKIMS Stretch-cotton jersey T-shirt - Iron $510
SKIMS Soft Lounge Ribbed Long stretch-modal slip dress - Onyx $668
除了SKIMS，Adidas Originals、ON、Lululemon也是熱賣品牌裡的頭5位，比起一眾奢侈名牌更多人搶著入貨，潛力非常高。其中，Adidas Originals有陳冠希的加持下，能擁有強勁銷售量也是意料中事。加上，Net-A-Porter會有些Adidas聯名款，在香港官網有時都未必全部有齊，或官網斷貨都可以在這裡搜購。
ADIDAS ORIGINALS Samba OG leather and suede-trimmed crochet sneakers $785
ADIDAS ORIGINALS + Y-3 suede sneakers $2,740
另外，ON跑鞋也是近年時尚人的竉兒，不只是跑界人士會穿，潮流界人士都很愛穿這對「如踏在雲朵上」的鞋子，輕巧又舒服，更被譽為旅行神鞋之一，想要一對舒服又有顏值的波鞋，就來留意ON。
ON + Zendaya Gloria cutout stretch-jersey jacket $1,095
ON + Zendaya Cloudzone Moon rubber-trimmed mesh sneakers $1,390
ON + Zendaya Cloudzone Moon rubber-trimmed recycled-mesh sneakers $1,390
「瑜珈界愛馬仕」的Lululemon，瑜珈服還是很多運動人士的頂流，品牌還有推出一些周邊，如手袋都很受歡迎，所以這次看到品牌站在Top5裡也是不意外的事。不過隨著Alo Yoga，甚至是NikeSKIMS的到了，相信Lululemon都要花點心思去捉住消費者的心。
LULULEMON Wunder Under SmoothCover™ high-rise leggings - 25" $631
LULULEMON Align™ Nulu™ tank $429
LULULEMON Groove stretch flared pants $916
LULULEMON Define Nulu™ jacket $924
Net-A-Porter 8月新用戶熱賣品牌Top5
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
GM眼鏡以外，香港品牌A.SOCIETY來認識一下！與美國潮牌NEW ERA聯名，磁吸棒球帽、太陽眼鏡很吸睛
