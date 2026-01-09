SKIMS 攜手 Team USA 再推第四波聯名系列迎戰 2026 冬季奧運

重點摘要

SKIMS 率先推出第四個 Team USA 膠囊系列，迎接 2026 冬季賽事，由包括 Madison Chock 在內的奧運選手領銜演繹

系列橫跨家居服、睡衣與男裝，以高級布料結合美式調性配色，為經典剪裁注入新意

系列將於 1 月 8 日太平洋時間上午 9 時起於網上及紐約、洛杉磯指定門市發售，尺碼涵蓋 XXS 至 4X

Kim Kardashian 旗下品牌 SKIMS 再度攜手 Team USA，於 2026 年 Milano Cortina 冬季奧運及殘奧舉行前推出第四個合作膠囊系列。

本次宣傳陣容包括奧運金牌得主、三屆世界冰上舞蹈冠軍 Madison Chock，世界冠軍兼越野滑雪世界盃獎牌得主 Dani Aravich，以及世界冠軍、世界盃金牌得主 Kaysha Love。由 Hugh Wilson 掌鏡，整組企劃以強烈高閃光效果入鏡，捕捉運動員氣場全開、極具張力的畫面。

承接 Tokyo 2020、Beijing 2022 與 Paris 2024 膠囊系列的熱度，SKIMS 再度以高級布料演繹品牌招牌剪裁，融入歷久不衰的美式元素。這個限量系列兼具精緻與隨性，從家居服、睡衣、貼身衣物到配飾及男裝一應俱全。

單品提供 XXS 至 4X 尺碼，並將於 1 月 8 日太平洋時間上午 9 時／東岸時間中午 12 時起於 SKIMS 官網及指定 SKIMS 旗艦店同步上架，當中包括紐約及洛杉磯門市。

