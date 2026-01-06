跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
SMAP解散後他獨自閃耀！ 木村拓哉437萬IG私照曝光！
SMAP時代爆紅，月九劇收視王者
木村拓哉1972年11月13日生於東京，1987年加入傑尼斯事務所，1988年組成SMAP，1991年正式出道。暱稱「キムタク」的他，迅速成為團體核心，
憑藉帥氣外表和自然演技爆紅。1996年《悠長假期》和2000年《美麗人生》等月九劇，收視率屢創紀錄，尤其是和松隆子合作的經典螢幕情侶，讓無數觀眾心動不已～
《HERO》系列更成為他的代表作，律師角色深入人心。SMAP於2016年解散後，他選擇獨立發展，卻絲毫不減人氣，證明實力派本色！
結婚生女低調，家庭幸福滿分
2000年，木村拓哉和歌手工藤靜香閃電結婚，當時震驚娛樂圈～2001年生下長女Cocomi（木村心美），2003年生下次女Koki,（木村光希）。
兩個女兒如今都進軍模特兒和音樂界，Cocomi是滿滿藝術氣質的長笛手，Koki,則是國際時尚寵兒。木村很少公開家庭，但偶爾在訪談中流露父愛，
比如重視陪孩子時間，愛狗一族的全家福也超溫馨～2025年，他53歲生日時，女兒們分享珍貴照片，粉絲直呼「木村家基因太強，幸福爆表」！
Instagram日常分享，粉絲互動超親切
木村拓哉的Instagram帳號@takuya.kimura_tak，追蹤人數已超過437萬！他常po出騎重機的自拍、拍戲現場、愛犬互動，或是簡單的日常問候，
像「今天天氣超棒，大家多喝水喔～」這種接地氣風格，讓粉絲感覺像朋友一樣近距離。2025年，他分享雨中避雨的趣事、拍攝花絮，還偶爾上傳車內自拍，帥到讓人尖叫～
這種不刻意的魅力，正是他圈粉多年的秘訣啊！
電影新作不斷，2025年銀幕再閃耀
解散後，木村拓哉轉戰大銀幕和個人音樂，2020年發行首張solo專輯《Go with the Flow》。
2024年有《グランメゾン・パリ》，2025年則主演山田洋次導演的《TOKYOタクシー》，
和倍賞千惠子搭檔演計程車司機與老太太的溫暖旅程，11月上映後好評不斷～另外，「教場」系列電影版也於2026年推出，他繼續飾演嚴厲教官風間公親。
無論戲路多廣，從浪漫男到硬派角色，他總能完美詮釋，2025年底還參加綜藝和廣告，活力滿滿！
Japhub小編有話說
哇，聊完木村拓哉，真的覺得時間對他特別温柔～從SMAP時代的偶像光環，到現在的成熟演員魅力，他一路走來都那麼耀眼！
如果你是老粉，從哪部劇開始愛上他的？還是新粉被IG帥照吸引？歡迎留言告訴小編，我們繼續追更多日本男藝人的帥氣時刻，一起看完這篇不後悔喔～
羅家良過往曾演過唔少經典角色,包括《先生貴性》男扮女裝Diana、《創世紀》葉榮、《難兄難弟》李奇等等,創下三奪視帝紀錄。近年,羅家良定居內地發展,更聯同內地網紅於網上直播促銷賣貨。日前,有網民於社交平台以「掌聲送給敬業的羅嘉良先生👏」為題分享與羅嘉良嘅合照,表示喺演唱會後台遇見偶像羅家良,並激讚羅嘉良敬業樂業,寫道:「嘉良哥因為運動傷了頸椎,時常還會有些頭暈,在這種情況下,在台上唱了7首歌,首首經典,句句到位,十分佩服偶像的敬業精神!結束2025,開啟2026,新年快樂🎉#和偶像零距離 #演出現場的獨特魅力 #羅嘉良 #永遠的偶像」從相中所見,羅嘉良雖面露倦容,氣色略顯憔悴,但仍保持微笑,神態堅毅,敬業精神令人動容。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
