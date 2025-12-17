smart 銅鑼灣旗艦店變身藝術市集「smART Market」 smart #3 x Keith Haring 藝術車首度亮相

純電動車品牌smart決定在香港鬧市中搞點新意思！從12月20日到21日，這兩個週末，銅鑼灣旗艦店將搖身一變成限定藝術市集「smART Market」。融合了本地創作、咖啡香氣和車主交流，變成一個溫暖的聚會點，讓大家在忙碌的城市中慢下來，感受純電生活的輕鬆態度。

smart # 3 Keith Haring藝術車首次在香港亮相，從即日起到2026年1月4日，都能在旗艦店看到它。 # 3 不只是塗裝特別的展品，更是smart對城市文化和藝術的致敬。回想80年代街頭藝術家Keith Haring，他把塗鴉帶進日常街頭，而smart從一開始就深根都市生活，兩者理念不謀而合。

廣告 廣告

藝術車把經典塗鴉線條和色彩融入車身和內飾，讓藝術「行走」在城市中，打破生活與創作的界限。這不只呼應smart的「open your mind」精神，還為市集增添文化深度，聊聊藝術、城市和電動出行的對話。

市集特別邀請了年僅11歲的本地小藝術家Tiffy Yau現場創作。她以細膩的觀察和超越年齡的溫暖畫風，在社交平台吸引超過10萬粉絲，作品總能捕捉生活中的柔軟時刻。這次，她會即場畫「人生四格」，把訪客的故事轉化成獨特藝術品，讓互動充滿真誠與溫暖。另外，還有插畫師Aman的人像速寫環節，你可以選smart # 1、# 3 或 # 5車款主題，讓他現場為你畫專屬肖像，把個人風格和愛車融合，成為獨一無二的紀念。

整個空間像個小型Art Gallery，展示多樣藝術作品。本地藝術家Margaret Lau帶來以零食為題的水彩畫，喚起大家對童年和學生時光的甜蜜回憶，那些熟悉的日常小物，總能在忙碌中帶來片刻安慰。另一邊，smart車主社群「ThreeSix」展出攝影作品，以smart車和香港節日裝飾為主題，他們愛開車穿梭大街小巷，用鏡頭捕捉城市變遷，不只是車照，更是對品牌的感情連結。

除了平面作品，現場還有立體裝置增添趣味。延續去年與本地品牌FAT COFFEE WITH的合作，品牌主理人Jackal（也是樂隊Dear Jane的低音結他手）帶來聖誕版「發仔」——近兩米高的紅色造型，眼睛換成星星，高舉雙手像在為大家打氣，保證讓你忍不住笑出來。「smART Market」不只市集，更是藝術、咖啡和城市文化的平台，smart希望和車主、市民分享品牌的玩味與溫度。活動還提供即場試駕，親身感受純電動車的魅力。





「smART Market」活動詳情

日期：2025 年 12 月 20 至 21 日（星期六及日）

時間：上午 11 時至晚上 7 時

地點：smart 銅鑼灣旗艦店 - 銅鑼灣禮頓道 36 號地下