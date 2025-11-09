iHerb雙11優惠全網限時74折
SmarTone榮獲香港零售管理協會傑出服務獎三項大獎
SmarTone在香港零售管理協會主辦的傑出服務獎中，獲得三項重要獎項，彰顯其以客為先的服務理念受到業界的廣泛認同。此次獲獎包括電訊組別的主管級別金獎及基層級別的雙金獎，此外還贏得十大零售直播王大獎，顯示其在顧客體驗上的領先地位。
SmarTone強調，卓越服務的基石在於員工的專業訓練與關懷，因此公司設立了專責團隊，為前線員工提供系統化的培訓，以確保服務能夠準確理解客戶需求並提供量身訂做的解決方案。公司同時透過多渠道與客戶保持緊密互動，以提升客戶服務的質量。
傑出服務獎的意義
香港零售管理協會的傑出服務獎自創辦以來，一直被視為零售行業的「奧斯卡」，旨在表彰在顧客服務方面表現卓越的零售品牌及前線員工，並提升香港整體零售服務水平及國際競爭力。
SmarTone獲得主管級別金獎及基層級別雙金獎
強調員工專業訓練對卓越服務的重要性
傑出服務獎旨在提升香港零售服務質素
