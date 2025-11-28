精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
SmarTone 向大埔火災受害家庭提供支持
大埔宏福苑發生嚴重火災，導致多位居民失去家園。SmarTone 對此事件表示深切關懷，並向受影響的家庭致以慰問。
為了減輕受災居民的生活負擔，SmarTone 將為每戶受影響家庭贈送一部 5G 家居寬頻路由器，並包括一年的服務費。此外，還將提供兩張全年使用的流動電話卡，幫助居民在此艱難時刻保持與外界的聯繫。
協調支援及查詢方式
SmarTone 正在與相關政府部門緊密合作，以便根據政府的住宿安排，儘快將所需物資送達居民手中。
每戶受影響家庭可獲得一部 5G 家居寬頻路由器及一年的服務費
提供兩張全年使用的流動電話卡以減輕生活負擔
有需要的居民可以隨時透過 24 小時熱線查詢相關事宜，讓大家在這個困難的時刻能夠獲得必要的支持。
