SmarTone 開放iPad Pro (M5) 預訂，現客出機有折扣

Apple 每年新產品都是科技界盛事，而繼iPhone 17系列及iPhone Air後，最新搭載 M5 晶片嘅全新 iPad Pro 系列亦終於有登場。

蘋果早前正式發表的iPad Pro (M5)，新機繼續提供11吋及13吋兩個螢幕版本，主打搭載M5晶片、AI 效能較M4提升多達 3.5 倍；及支援1000 尼特全螢幕亮度的Ultra Retina XDR 顯示器。新iPad Pro (M5)現已接受預訂，並於10 月 22 日正式開售。

其中電訊商SmarTone在網上及門市接受iPad Pro (M5)預訂的同時，亦為客戶提供「現有客戶價」優惠，以11吋iPad Pro (M5) Wi-Fi 256GB為例，淨機只須$7,849即可入手。另外今代iPad Pro亦首次配備Apple 設計的流動網絡數據機 C1X，對比上代 iPad Pro (M4) 流動數據傳輸速度提升可達 50% ，配合SmarTone 港鐵勁Firm 5G網絡可帶來更高速無縫上網效果。有興趣的用戶可前往SmarTone 網上商店或門市瀏覽。

