【Smoothie Bunny】花生友、芝麻開門Smoothie買一送一 即睇地點

沙田新開smoothie店Smoothie Bunny主打無添加、選用純正天然新鮮生果。由即日起至12月31日，花生友及芝麻開門Smoothie買一送一，快啲帶埋另一半同朋友一齊分享！

全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/12/31

地點：沙田排頭村248號一圍茶內（沙田站B出口旁電梯直達）

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso