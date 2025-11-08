鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
Snap 與 Perplexity 簽署 4 億美元合作協議，整合 Perplexity AI 至 Snapchat 提升搜尋功能
功能於明年初正式上線。
社交平台整合 AI 功能，為用戶提供個人化體驗的做法漸漸盛行，自家如兩樣都有就一定方便，但如果沒 AI 功能的社交平台就要靠「外援」。Snap 早前就宣布，已同 Perplexity 達成協議，將 Perplexity AI 搜尋引擎直接整合進 Snapchat，邁向 AI 社交平台之路。
Snap 於週四宣布與 Perplexity 簽署合作協議，Perplexity 的 AI 搜尋引擎會整合至 Snapchat，用戶在 Snapchat 內 「My AI」聊天機器人發問時，即會提供來自 Perplexity 的答案。根據協議內容，Perplexity 將以現金與股份共計 4 億美元支付給 Snap，而這個功能據悉會於明年初上線。Snap 的執行長 Evan Spiegel 表示，將 Perplexity 的 AI 服務引入 Snapchat，目標是讓 AI 變得「更個人化、社交化、並充滿樂趣」，成為新一代的互動式社交平台。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 18 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 16 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
UNIQLO雙11優惠11.7-11.13登場！張曼玉都著「眼仔」聯名Tee、HEATTECH減價至$79｜雙11優惠2025
雙11優惠開始來衝擊大家了！UNIQLO也來推出雙11狂歡購，狂11月7日至11月13日舉行，超多人氣單品大減價，當中包括首次限定HEATTECH T恤由$99減至$79、超好穿的繭型長褲由$199減至$149，趁UNIQLO雙11優惠要衝了！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
NBA | 罕見計錯數 巫師輸少1分
NBA在公布，騎士對巫師NBA盃分組賽，因為官方記錄出現錯誤，於第二節期間，巫師新秀Tre Johnson兩罰全中，但當值記錄員誤將他首罰標為不中。聯盟現已修正該錯誤。這類錯誤並非史無前例，但現場包括巫師職球員、裁判及轉播方都未察覺，實屬罕見。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 18 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
NBA | 湖人用日本「PechaKucha」 增強球隊默契
洛杉磯湖人主教練積雷迪克向來重視日本式思維，近日從另一個日本概念中獲得靈感，球員與教練團今季開始採用日本的「PechaKucha」簡報形式，作為球隊建立默契的新方式。Yahoo 體育 ・ 1 天前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 1 天前
解讀 | 曼聯滿意迫和熱刺嗎？
曼聯憑著迪列治於補時第96分鐘成功接應般奴費蘭迪斯開出的角球，伏兵尾柱近門頂入，協助球隊扳平2比2的比數。球隊錄得近5場聯賽不敗。而曼聯上個月錄得聯賽三連勝後，阿摩廉更加獲選為英超十月最佳領隊，暫時舒緩被炒危險。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
阿仙奴10連勝斷纜 阿迪達：展示了勇氣
【Now Sports】阿仙奴被新特蘭逼和，之前10連勝的走勢告一段落，領隊阿迪達賽後指出球隊不足之處，但亦讚揚球員展示出韌力與勇氣。阿仙奴周六作客被新特蘭尾段入波，打成2:2平手，早前連勝的走勢告終，領隊阿迪達賽後說：「我們失掉兩個近似的失球，對我們而言是未夠好。」他不認為球隊今仗全沒可取之處：「不過事實是我們展示出無比的韌力與勇氣，從而反撲。即使到最後當我們失球，尚有一個可致勝的絕佳機會。」被問到可有失望時，他謂：「不，我們之前連贏10場且沒有失球，陣中有7名球員受傷，但球隊在表現與成績方面都出色，且繼續下去。」兵工廠在國際賽期後，首仗就迎來硬仗，那是11月23日主場與熱刺合演北倫敦打吡。now.com 體育 ・ 21 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
歐盟：華同意恢復安世晶片出口 僅限於民用
【on.cc東網專訊】中資荷蘭晶片製造商安世半導體風波持續，歐盟貿易專員塞夫措維奇上周六（8日）指中國已同意恢復安世半導體民用晶片出口。on.cc 東網 ・ 17 小時前