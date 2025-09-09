Snapdragon 峰會日期已定，小米16 首發 8 Elite Gen5，9月獨佔

文章來源：Qooah.com

Snapdragon 峰會 2025·中國專場將於9月24日至25日舉行，海外場將於夏威夷時間9月23日啓動。本次發佈會最受關注的，便是新一代旗艦手機 SoC Snapdragon8 Elite Gen 5。之前眾多網友預測其將命名為「Snapdragon8 Elite 2」，但近期多個消息源指出，高通最終選擇了「Snapdragon8 Elite Gen 5」這一名稱，可謂出其不意。

不過，這一命名方式略顯冗長，也引發了大家對其官方中文命名的好奇。有推測認為，其中文名稱可能定為「第五代 Snapdragon 8 至尊版」。從產品迭代幅度來看，這一代的整體升級並不如前代更換架構那樣激進，更多屬於小幅提升與完善。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 的 CPU 架構為 2個 4.61GHz 超大核 ＋ 6個 3.63GHz 大核，集成 Adreno 840 GPU，GPU 頻率約 1.2GHz，獨立緩存提升至16MB。在 GeekBench 6 測試中，其單核理論成績預計突破 4000分，多核成績則可達11000分以上。相比之下，上一代 Snapdragon 8 Elite 的單核與多核成績分別約為 3100分和 9800分。

高通官方新聞稿確認，小米未來多代旗艦機型將繼續採用 Snapdragon 8系平台，且預計在協議期內出貨量將逐年攀升。高通還宣佈，小米將成為全球首批推出下一代 Snapdragon 8平台的廠商之一。結合目前的爆料，小米16 系列不僅拿下全球首發，更有可能是9月唯一發佈搭載該處理器的新機型。