《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Snapdragon 6s Gen 4 發佈，CPU 和 GPU 更新支援 144Hz 顯示器
Qualcomm 最近發佈了其最新的中端芯片組——Snapdragon 6s Gen 4。相比於前一代的 Snapdragon 6s Gen 3，這款芯片帶來了一些升級，包括更佳的 CPU 和 GPU 性能，並支持 FHD+ 144Hz 顯示屏、毫米波及 sub-6GHz 的 5G 和 Wi-Fi 6E 連接。Snapdragon 6s Gen 4（型號 SM6435-AA）採用了台積電的 4nm 製程，聲稱 CPU 性能提高了 36%，而 GPU 性能則提升了 59%。Kryo CPU 擁有 4 顆最高可達 2.4 GHz 的性能核心和 4 顆 1.8GHz 的效率核心。GPU 支持 HDR 遊戲並兼容 OpenGL ES 3.2、OpenCLTM 2.0 FP 以及 Vulkan 1.1。此外，它還整合了一些 Snapdragon Elite Gaming 的功能，如可變速率陰影（VRS）和快速觸控遊戲模式。
以下是 Snapdragon 6s Gen 4 的詳細規格：
規格
數據
製程
4nm
CPU 核心
4 顆性能核心 (最高 2.4 GHz) + 4 顆效率核心 (1.8 GHz)
GPU 性能提升
59%
顯示支持
FHD+ 144Hz
RAM 支持
最高 12 GB LPDDR5X @ 3200MHz
存儲支持
UFS 3.1
相機支持
支持最高 2 億像素傳感器
視頻錄製
2K @ 30fps
音頻技術
Snapdragon Sound, Bluetooth 5.4
快充技術
Qualcomm Quick Charge 4+
這款芯片的推出顯示出 Qualcomm 在中端市場的持續創新，為未來的智能手機提供更強大的性能和功能。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 副總裁談自駕車未來的 AI 技術應用
根據實際駕駛的例子，Tesla 的副總裁指出，Tesla 的人工智能能夠學習微妙的價值判斷。這一能力不僅提升了 […]TechRitual ・ 1 天前
OpenAI 改進 ChatGPT 的信息篩選功能
OpenAI 最近推出了一項全新的 ChatGPT 功能，使得在工作區中搜尋信息變得更加便捷，而無需在應用之間 […]TechRitual ・ 1 天前
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗
法國首條可為電動車充電的高速公路展開試驗TechRitual ・ 1 天前
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景
台灣丹江橋結構完工 盡顯日落美景TechRitual ・ 1 天前
Tesla 副總裁暗示 Solar Roof 計劃有望重現生機
近年來，Tesla 的 Solar Roof 計劃自 2016 年推出以來，增長緩慢，但最近的評論似乎暗示該計 […]TechRitual ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全城急降溫！雙11暖風機精選優惠，最低$350入手，立即溫暖過冬
今朝起床是否都覺得凍到不想離開溫暖的被窩？氣溫話降就降，幸好雙11暖風機優惠一早已經為你準備好！Yahoo Tech 已精選多款不同價格及勵能的暖風機，雙11優惠期間最低 HK$350 就能入手，助你輕鬆應對氣溫驟降。趕快把握這個機會，趁早準備好過冬恩物！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) 和 Phone (3a) Pro 開放 Android 16 基於 Nothing OS 4.0 的測試版
Nothing 於上月推出基於 Android 16 的 Nothing OS 4.0，並於本月早些時候為 N […]TechRitual ・ 1 天前
人工智能瀏覽器的競爭正在加劇
網絡瀏覽器已經在過去十多年內保持相似的外觀和功能，各大公司幾乎都提供相同的特性，並且往往使用相同的引擎。不過， […]TechRitual ・ 1 天前
Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新
Sony Xperia 10 VI 獲得穩定的 Android 16 更新TechRitual ・ 1 天前
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇
俄羅斯利用西方技術建設北極水下監控網絡以保護核潛艇TechRitual ・ 1 天前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 17 小時前
Tesla CEO Elon Musk 公布 AI5 晶片生產計劃細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近透露了有關公司下一代 AI5 晶片的新細節，形容其設計為「驚人 […]TechRitual ・ 1 天前
要你 100 萬粒 TPU！Anthropic 與 Google 簽訂數百億美元協議
最近 Anthropic 亦打算大幅提升運算資源，與Google達成了數百億美元協議，宣布計劃擴大使用 Google Cloud 技術，包括高達一百萬顆 TPU，預計將在 2026 年帶來超過 1 吉瓦（gigawatt） 的運算能力。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Nothing Phone (3a) Lite 規格跑分全露，性能不是問題，外觀最重要
文章來源：Qooah.com 有用戶在 Geekbench 跑分平台上發現了一款 Nothing 新機，據爆料人稱其為 Nothing Phone (3a) Lite。該裝置在跑分數據中顯示搭載了聯發科天璣 7300 處理器，而非高通Snapdragon 6s Gen 4 處理器。 Nothing Phone (3a) Lite 預計將於 2025 年 11 月 4 日在歐洲市場正式推出，目前尚不清楚其它地區是否會提前上市。其在法國的定價可能為 249.99 歐元，而在其它歐洲國家則可能定價為 239.99 歐元。爆料還顯示該機型將配備 8GB RAM 與 128GB ROM，並提供黑、白兩種顏色供消費者選擇。 作為對比，定位稍高的 Nothing Phone (3a) 搭載了 6.77 吋FHD+ 解像度、120Hz 刷新率的 AMOLED 屏幕，採用高通Snapdragon 7s Gen3 處理器，最高支援12GB RAM與 256GB ROM，內置 5000mAh 電池並支援 50W 快充，系統方面則運行基於 Android 15 的 Nothing OS。 HONOR X9dQooah.com ・ 15 小時前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
「美國優先」在大豆田失靈 特朗普鐵粉遭貿易戰反噬 盼中美和解
今年秋季，美國豆農收割的大豆規模之大，面積甚至超過了新墨西哥州。而他們最大的買家 —— 中國 —— 卻早已轉身離開了。Bloomberg ・ 1 天前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前