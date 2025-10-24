Snapdragon 6s Gen 4 發佈，CPU 和 GPU 更新支援 144Hz 顯示器

Qualcomm 最近發佈了其最新的中端芯片組——Snapdragon 6s Gen 4。相比於前一代的 Snapdragon 6s Gen 3，這款芯片帶來了一些升級，包括更佳的 CPU 和 GPU 性能，並支持 FHD+ 144Hz 顯示屏、毫米波及 sub-6GHz 的 5G 和 Wi-Fi 6E 連接。Snapdragon 6s Gen 4（型號 SM6435-AA）採用了台積電的 4nm 製程，聲稱 CPU 性能提高了 36%，而 GPU 性能則提升了 59%。Kryo CPU 擁有 4 顆最高可達 2.4 GHz 的性能核心和 4 顆 1.8GHz 的效率核心。GPU 支持 HDR 遊戲並兼容 OpenGL ES 3.2、OpenCLTM 2.0 FP 以及 Vulkan 1.1。此外，它還整合了一些 Snapdragon Elite Gaming 的功能，如可變速率陰影（VRS）和快速觸控遊戲模式。

以下是 Snapdragon 6s Gen 4 的詳細規格：

規格 數據 製程 4nm CPU 核心 4 顆性能核心 (最高 2.4 GHz) + 4 顆效率核心 (1.8 GHz) GPU 性能提升 59% 顯示支持 FHD+ 144Hz RAM 支持 最高 12 GB LPDDR5X @ 3200MHz 存儲支持 UFS 3.1 相機支持 支持最高 2 億像素傳感器 視頻錄製 2K @ 30fps 音頻技術 Snapdragon Sound, Bluetooth 5.4 快充技術 Qualcomm Quick Charge 4+

這款芯片的推出顯示出 Qualcomm 在中端市場的持續創新，為未來的智能手機提供更強大的性能和功能。

