中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!
根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。
這次 Honor 500 Pro 在效能方面與前代 Honor 400 Pro 所採用的 Snapdragon 8 Gen 3 晶片相比，全新的 Snapdragon 8 Elite 在架構設計上實現了革命性的突破。從具體規格來看，Snapdragon 8 Gen 3 採用的是「1 + 5 + 2」架構，包括 1 顆 Cortex – X4 核心、5 顆 Cortex – A720 核心與 2 顆 Cortex – A520 核心；而 Snapdragon 8 Elite 則大膽改用「2 + 6」設計，配備 2 顆時脈高達 4.61 GHz 的 Oryon Prime 核心與 6 顆時脈為 3.63 GHz 的 Oryon 效能核心。
Snapdragon 8 Elite 採用了目前最先進的 3nm 製程工藝，相較於前代產品的 4nm 製程，在能效比與性能表現上實現了質的飛躍。根據官方測試數據顯示，這顆處理器的 CPU 性能提升幅達到 75%，而在圖形處理方面更是帶來了 59% 的效能增長，這樣的表現已經完全超越目前市面上多款旗艦機型的水準。
在影像系統方面，Honor 500 Pro 繼續搭載 200MP 高畫質主鏡頭，在 Honor 獨家的影像演算法調校下。雖然在像素數值上與前代保持一致，但配合全新的 Snapdragon 8 Elite 處理器與升級的影像訊號處理器，預計將在低光拍攝、HDR 處理與影片錄製方面帶來顯著的進步。
除了核心規格的全面提升外，爆料者也透露了 Honor 500 Pro 在外觀設計上的重要變革。新機將配備一塊 6.6 吋的平面顯示螢幕，並採用更加圓潤的大 R 角邊框設計。這也意味著 HONOR 數字系列長期以來標誌性的不對稱設計語言很可能將被全新設計取代。
按照 HONOR 以往的產品發佈節奏，這款備受期待的 Honor 500 Pro 預計將在 年底正式亮相。
其他人也在看
《Minecraft》超過14年的挑戰終於完成，實況主走1255萬格來到地圖邊緣「邊境之地」
世界最暢銷遊戲《Minecraft》在不同領域都有令人驚嘆的實況主與內容創作者，而這位創作者 KurtJMac 腳踏實地的冒險長達了 14 年，他用走的完成了親自見到《Minecraft》的地圖邊緣「邊境之地」（Far Lands），這段旅程距離為 12550821 格，在這段時間也為不同的慈善單位募款超過 50 萬美元。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
OpenAI政策急轉彎！AI「Sora2」涉侵權日本動漫IP，執行長仍看好「同人作品」新型態
OpenAI 旗下影音生成模型 Sora 2 在今年 9 月 30 日時展開邀請測試，但推出不到 1 週，OpenAI 就因版權內容引起的爭議，緊急轉彎修改政策。許多人認為，是因為目前網路上大量出現和日本大各知名 ACG IP 有關的影片，讓 OpenAI 在 10 月 3 日火速發出新公告，確認調整對版權內容的使用規範，防止潛在的法律訴訟風險。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Roland 重拾傳承價值，超越純粹商業考量
Roland 若只發佈過 TR-808，這家公司依然值得在音樂設備殿堂中佔有一席之地。TR-808 可說是自電 […]TechRitual ・ 19 小時前
OpenAI 和 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置或因「技術難題」延後
OpenAI 與 Jony Ive 共同打造的 AI 裝置似乎推進得並不順利，根據金融時報最新的報導，雙方目前正在努力克服「技術難題」，原定 2026 年的發佈時間甚至可能因此延後。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
中國展開歷史性北極探險，搭載載人及無人潛水器
中國最近完成了其第十五次也是規模最大的北極海洋科學考察，這次考察中成功實現了首次在北極冰下的載人深潛任務。這項 […]TechRitual ・ 15 小時前
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽 […]TechRitual ・ 23 小時前
自動駕駛卡車提升美國運輸能力
美國陸軍可能很快就會獲得具有自動駕駛能力的新型重型卡車。根據新合約，由 Oshkosh Defense 開發的 […]TechRitual ・ 20 小時前
蒙古戈壁發現 14 萬年前人類歷史的石器工具
一項突破性的研究顯示，古代人類群體曾在蒙古戈壁沙漠居住，當時這裡是一片湖泊和濕地的繁榮景觀。這項研究發表於 P […]TechRitual ・ 20 小時前
PlayStation獨佔3A遊戲只剩「復仇和悲傷」？外媒：懷念PS3時代的單純樂趣
索尼旗下 PlayStation 平台過去以其眾多高品質的第一方獨佔大作稱霸市場，除了遊戲玩法本身外，敘事部分更是能帶給玩家宛如觀賞好萊塢大片般的沉浸體驗。然而，最近外媒 IGN 的一名編輯卻發文直言，他對 PlayStation 近幾年的第一方遊戲劇情感「膩了」，因為主題全部都太過重複，不是復仇就是悲傷類型。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Unity爆嚴重資安漏洞！逾7成熱門手遊恐受影響，Steam與微軟緊急應變
知名遊戲引擎大廠 Unity，最近公開一項關於引擎嚴重的安全漏洞，編號為 CVE-2025-59489。根據官方資訊，該漏洞會影響從 Unity 2017.1 版本之後，所有以 Unity 引擎開發的 Android、Windows、Linux 和 macOS 遊戲。由於 Unity 在遊戲開發者之中相當受到歡迎，因此目前已經有不少 PC 遊戲先行下架修改。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
微軟被爆將推免費雲端遊戲服務！但玩遊戲前要先看廣告、每月最多只能玩5小時
最近微軟調漲旗下遊戲訂閱服務 XGP 月費的決定不但震驚了全球玩家，也引起了玩家們的不滿與引爆退訂潮，大家都認為這次的漲幅真的太高了。沒想到，微軟最近竟又被爆料，其實他們正在準備推出免費的雲端遊戲串流功能，讓玩家們不用訂閱 XGP 就能免費透過雲端串流玩遊戲，只是必須要看廣告，並且每月只能雲端遊玩 5 小時。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
高市早苗當選自民黨總裁 日股初段升3.8%破頂 美元兌日圓逼近150
日本自民黨選出歷來首位女總裁，以負責任的積極財政派自居的前經濟安全保障擔當相高市早苗當選。AASTOCKS ・ 11 小時前
Tesla Optimus 學習武術的新影片展示能力
Tesla 的 Optimus 正在學習武術，這是 CEO Elon Musk 發佈的一段新視頻所展示的，顯示 […]TechRitual ・ 1 天前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前