Snapdragon 8 Elite 旗艦芯配 200MP 主鏡頭，HONOR 500 Pro 曝光!

根據知名爆料渠道 SmartPikachu 的最新消息，HONOR 500 系列將配備Snapdragon 8 Elite 處理器，及延續系列經典的 200MP 高畫質主鏡頭配置，有望成為最強中階手機之一。

這次 Honor 500 Pro 在效能方面與前代 Honor 400 Pro 所採用的 Snapdragon 8 Gen 3 晶片相比，全新的 Snapdragon 8 Elite 在架構設計上實現了革命性的突破。從具體規格來看，Snapdragon 8 Gen 3 採用的是「1 + 5 + 2」架構，包括 1 顆 Cortex – X4 核心、5 顆 Cortex – A720 核心與 2 顆 Cortex – A520 核心；而 Snapdragon 8 Elite 則大膽改用「2 + 6」設計，配備 2 顆時脈高達 4.61 GHz 的 Oryon Prime 核心與 6 顆時脈為 3.63 GHz 的 Oryon 效能核心。

Snapdragon 8 Elite 採用了目前最先進的 3nm 製程工藝，相較於前代產品的 4nm 製程，在能效比與性能表現上實現了質的飛躍。根據官方測試數據顯示，這顆處理器的 CPU 性能提升幅達到 75%，而在圖形處理方面更是帶來了 59% 的效能增長，這樣的表現已經完全超越目前市面上多款旗艦機型的水準。

在影像系統方面，Honor 500 Pro 繼續搭載 200MP 高畫質主鏡頭，在 Honor 獨家的影像演算法調校下。雖然在像素數值上與前代保持一致，但配合全新的 Snapdragon 8 Elite 處理器與升級的影像訊號處理器，預計將在低光拍攝、HDR 處理與影片錄製方面帶來顯著的進步。

除了核心規格的全面提升外，爆料者也透露了 Honor 500 Pro 在外觀設計上的重要變革。新機將配備一塊 6.6 吋的平面顯示螢幕，並採用更加圓潤的大 R 角邊框設計。這也意味著 HONOR 數字系列長期以來標誌性的不對稱設計語言很可能將被全新設計取代。

按照 HONOR 以往的產品發佈節奏，這款備受期待的 Honor 500 Pro 預計將在 年底正式亮相。