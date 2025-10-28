Snapdragon 8 Elite Gen 6 技術細節流出

上個月，首批搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 系統單晶片的手機已經開始發佈。隨著這款處理器的正式介紹，如果對其後繼型號的預期有興趣，今天有一些細節被揭曉。高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 可能會在 2026 年 9 月正式亮相。據悉，這款處理器將由台積電採用 2nm 製程技術生產，這將在功耗和性能方面帶來顯著提升。

根據目前的資訊，Snapdragon 8 Elite Gen 6 將支持 LPDDR6 RAM 和 UFS 5.0 儲存技術，且價格預計會比 8 Elite Gen 5 更高，這無疑會使得搭載這款處理器的手機價格高於目前剛上市的旗艦機型。至於性能和效率的提升是否足以證明這一價格增長的合理性，還需等到 Snapdragon 8 Elite Gen 6 手機在明年這個時候上市時，市場反應才能揭曉。

