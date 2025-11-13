最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Snapdragon 8 Gen 5 傳最快今月現身！對標 Apple A19 晶片、首配機型會是「這裝置」？
對大眾用家來說 iPhone 17 系列採用的 A19 / A19 Pro 晶片，是最廣為人知的旗艦處理器產品之一。據透露高通正計劃採用近似產品宣傳方案，繼早前推出頂配 S8 Elite Gen 5 後、或在今月發表對應 Apple A19 的 Snapdragon 8 Gen 5 晶片。
爆料達人「數碼閒聊站」在微博帳號透露，最快本月高通將發表 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，其與早前推出 S8 Elite Gen 5 將分別對應 Apple A19 跟 A19 Pro 晶片。
文中提到 8G5 晶片效能表現，《GeekBench 6》CPU 單核運算低於 S8E 但多核表現稍勝、《Antutu》表現高於後者，遊戲體驗類比或稍勝 S8E 但造價亦在同水平。
其他效能部份，爆料人回應網友提問時指，因 8G5 採用 S8 Elite Gen 5 同款 TSMC N3P 製程，對比 S8E 採用的 N3E 可預期在效能及功耗表現有佳水平。
產品前景方面，據透露高通在明年會繼續 S8 Elite Gen5 / 8G5 雙旗艦策略，下一代 8G6（暫稱）會繼續採用 Elite 版本同款 N2P 工藝，仿傚 Apple 晶片定位。
Moblie Magazine 短評：傳聞 8G5 首配機型或為 OnePlus Ace 6T 手機，其原版機型 Ace 6 採用了 S8E 晶片，如屬實能更直觀體驗兩機效能分別。
資料來源：微博
