小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Snapdragon 8 Gen5 發佈，旗艦技術下放，次旗艦猛將！
文章來源：Qooah.com
高通正式發佈 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，主要為價格較低的裝置帶來旗艦級的體驗。
Snapdragon 8 Gen 5採用 3nm 工藝製造，配備的高通第三代 Oryon CPU，為 2個主頻 3.8GHz 的 prime 核心+ 6 個 3.32GHz 的性能核心。
高通官方表示，Snapdragon 8 Gen 5 對比兩年前的 Snapdragon 8 Gen 3，CPU 任務方面有 36% 的性能提升，GPU 性能提升 11%，AI 任務性能提升 46%，整體功耗節省 13%。
GPU 方面，Snapdragon 8 Gen 5 與 Snapdragon 8 Elite Gen 5 一致的切片 Adreno 840 GPU 和 Frame Motion Engine 3.0，但缺少了 Adreno High-Performance Memory（HPM）。
此外，Snapdragon 8 Gen 5 搭載高通的 Hexagon NPU，對比 Snapdragon 8 Gen 3， AI 任務方面提升 46%，並且支援裝置端 AI 和多模態輸入。
Snapdragon 8 Gen 5 引入高通的 Spectra ISP 和 X80 5G 調制解調器-RF 系統 ，該系統最早在去年Snapdragon 8 Elite 上搭載，屬於技術下放。
此次 Snapdragon 8 Gen 5 將由 OnePlus Ace 6T/15R 手機首發搭載，具體性能如何需要進行實際驗證。
其他人也在看
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 17 小時前
Alphabet股價飆升 全球最有價值公司排名或將生變
【彭博】— Alphabet Inc.股價正蓄勢顛覆全球市值榜單格局，這家搜索巨頭在挑戰英偉達暢銷AI加速器方面取得進展的跡象日益明顯。Bloomberg ・ 1 天前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 14 小時前
市民質疑豆腐渣工程 政府斥太高要求
【on.cc東網專訊】遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣灌水鎮東岔村居民過去兩個月持續反映，附近水渠建設項目存在質量問題，「水泥一下就掰開了」。針對上述問題，灌水鎮政府工作人員周一（24日）反指，「有些人雞蛋裏挑骨頭」。on.cc 東網 ・ 16 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑今日（ 26 日）發生五級火警。因應事故，大埔區內多個商戶、電訊商及機構迅速作出反應，提供緊急支援措施，包括開放休息空間、派發物資及提供充電服務等，協助受影響居民。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 9 小時前
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 17 小時前
Tesla與歐洲監管機構就FSD認證現分歧 荷蘭否認承諾批准
Tesla(TSLA.US)與歐洲負責車輛認證的荷蘭監管機構RDW出現明顯分歧。創辦人馬斯克在社交平台X上發文，聲稱獲RDW承諾將於2026年2月批准其全自動駕駛系統(FSD)系統於歐洲使用，但RDW周一罕見發聲明否認，指Tesla的說法並不屬實。 RDW表示，雙方只是訂下2026年2月的示範時間表，從未承諾會發出批准，又強調能否如期完成審批仍有待評估。RDW批評Tesla在帖文中附上該機構的聯絡方法及呼籲網民致謝，造成不必要的客戶服務負擔。RDW重申，只有在系統安全性被確證後，才會考慮批准FSD，安全仍是首要考量。 馬斯克近月多次公開表達對歐洲審批進度不滿，並呼籲歐洲客戶向監管機構施壓。Tesla近期亦更新其FSD安全數據展示，但外界仍對其方法論提出質疑。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 天前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 14 小時前
【UNIQLO】優惠專區 多款厚衫首次降價
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，今次多款厚衫首次降價，有齊大人同小朋友各款外套、溫暖棉質長褲、柔軟舒適針織衫等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 18 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前