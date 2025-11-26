Snapdragon 8 Gen5 發佈，旗艦技術下放，次旗艦猛將！

Tesla(TSLA.US)與歐洲負責車輛認證的荷蘭監管機構RDW出現明顯分歧。創辦人馬斯克在社交平台X上發文，聲稱獲RDW承諾將於2026年2月批准其全自動駕駛系統(FSD)系統於歐洲使用，但RDW周一罕見發聲明否認，指Tesla的說法並不屬實。 RDW表示，雙方只是訂下2026年2月的示範時間表，從未承諾會發出批准，又強調能否如期完成審批仍有待評估。RDW批評Tesla在帖文中附上該機構的聯絡方法及呼籲網民致謝，造成不必要的客戶服務負擔。RDW重申，只有在系統安全性被確證後，才會考慮批准FSD，安全仍是首要考量。 馬斯克近月多次公開表達對歐洲審批進度不滿，並呼籲歐洲客戶向監管機構施壓。Tesla近期亦更新其FSD安全數據展示，但外界仍對其方法論提出質疑。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 2 天前