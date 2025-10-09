【日本女生瘋搶】SNIDEL HOME×Care Bears™、PEACH JOHN×MARY QUANT聯名登場！超萌內睡衣可愛到尖叫

（圖／品牌提供）

日本女生最愛內睡衣話題回歸！SNIDEL HOME × Care Bears、PEACH JOHN × MARY QUANT聯名夢幻開賣！從甜美萌系到英倫復古，今年秋冬，日本女生票選最夢幻的兩大內睡衣品牌同步發威！為慶祝品牌週年，SNIDEL HOME 與繽紛角色「Care Bears™」推出5週年限定聯名系列；而PEACH JOHN則攜手英倫時尚指標「MARY QUANT」，推出小雛菊主題內睡衣與配件，全系列都洋溢著可愛又性感的氣息。

SNIDEL HOME × Care Bears™ “sweet celebrations”

可愛爆表！療癒熊熊陪妳度過夢幻居家時光

為慶祝品牌成立五週年，SNIDEL HOME特別邀請「Care Bears™」共同打造聯名系列，以五隻繽紛角色為靈感，推出居家服、針織單品、睡衣、毛毯與配件等共十餘款單品。全系列採用蓬鬆柔軟的針織布料與細緻刺繡，讓每個夜晚都充滿幸福能量。

廣告 廣告

此系列的主角包含五色造型配色：包括奶油白（Sweet Celebrations Bear）、橘色（Birthday Bear）、淺粉（Love-a-lot Bear）、薰衣草紫（Sweet Dreams Bear）、淺藍（Bedtime Bear），每色都能喚起妳心中的少女心。

SNIDEL HOME × Care Bears™ 刺繡針織上衣 /2,580元、刺繡針織短褲 /1,890元（圖／品牌提供）

延伸單品還有針織開襟外套、因應天氣炎熱的接觸涼感T-Shirt、印花睡衣組及限量居家配件，從髮帶、毛襪、室內拖到提花毛毯都夢幻可愛，細節處融入星星與愛心提花，療癒感爆棚。

T-Shirt 採用涼感嫘縈材質製成,穿著舒適清爽。設計上以五隻 Care BearsTM 各自對應不同顏色,打造出繽紛多彩的多款選擇。SNIDEL HOME ×Care Bears™接觸涼感T-Shirt，顏色:OWHT/ ORG/ PNK/ LAV/ BLU/1,750元。

SNIDEL HOME ×Care Bears™印花開襟襯衫/2,350元、SNIDEL HOME ×Care Bears印花短褲/1,890元、Care Bears™印花長褲/2,350元（圖／品牌提供）

SNIDEL HOME × Care Bears™ 針織髮帶/1,080元、針織毛襪 /1,080元。SNIDEL HOME × Care Bears™ 系列：2025年10月8日於USAGI ONLINE及指定門市開賣。（圖／品牌提供）

PEACH JOHN × MARY QUANT

小雛菊綻放！英倫甜性感再升級

第二彈的「PEACH JOHN × MARY QUANT」聯名系列，以品牌經典小雛菊為靈感，推出3款內衣、2款睡衣、2款雜貨共7款商品，風格復古卻帶著現代女孩的俏皮與性感，首次登場的睡眠內衣更讓人眼睛一亮。​

PEACH JOHN × MARY QUANT Daisy 點點內衣 NT$1,390、Daisy 點點系列內褲 NT$590（圖／品牌提供）

其中最受矚目的「Daisy 蕾絲襯衫式睡衣組」與「Daisy 蕾絲附襯墊連身裙睡衣」採柔滑親膚布料，搭配小雛菊與LOGO印花，袖口與褲腳點綴蕾絲，營造出英倫甜美的浪漫氣息。

PEACH JOHN × MARY QUANT Daisy 蕾絲襯衫式睡衣組 /1,990元、Daisy 蕾絲附襯墊連身裙睡衣/1,890元（圖／品牌提供）

最後還有夏日感滿滿的透明小提袋與蝴蝶結髮帶單品，結合小雛菊吊飾與緞面光澤，讓居家時光也能時尚滿分。

PEACH JOHN × MARY QUANT Daisy 透明小提袋 /890元、Daisy 點點髮帶 /590元。PEACH JOHN × MARY QUANT 系列：2025年7月16日於PEACH JOHN官網及全台門市限量販售。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

《暴君的廚師》男主李彩玟爆紅，腹肌超大塊，原來天天這樣練，網笑：「機會是留給隨時在線的大腹肌」！

女神潤娥逆生長術太驚人！《暴君的廚師》與男主角差10歲也能演CP！

50歲林志玲智慧暖心育兒這6招全公開！一句「帶孩子根本沒有優雅這件事！」引發台日媽媽們的共鳴！