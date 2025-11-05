Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價

Snow Peak 開倉｜全場$100起 露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價

最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：

多用途竹製枱板 990x496x25mm

多用途竹製枱板 990x496x25mm

特價：$500｜ 原價：$1599

專業營火用具套裝

專業營火用具套裝

特價：$495｜ 原價：$989

餐具架

餐具架

特價：$300｜ 原價：$399

檯邊垃圾袋專用掛架

檯邊垃圾袋專用掛架

特價：$60｜ 原價：$159

焚火台

焚火台

特價：$500｜ 原價：$1,569

露營床墊

露營床墊

特價：$1,300｜ 原價：$2,599

65週年限量風向標

65週年限量風向標

特價：$450｜ 原價：$899

不鏽鋼真空啤酒杯700ml

不鏽鋼真空啤酒杯700ml

不鏽鋼真空啤酒杯700ml

特價：$260｜ 原價：$519

不鏽鋼瀝水網架

不鏽鋼瀝水網架

特價：$200｜ 原價：$399

焚火台收納袋

焚火台收納袋

特價：$200｜ 原價：$589

不鏽鋼保溫壺連陶瓷碗套裝(白色)

不鏽鋼保溫壺連陶瓷碗套裝(白色)

特價：$790｜ 原價：$1,579

不鏽鋼摺檯

不鏽鋼摺檯

特價：$725｜原價：$ 1,449

迷你鑄鐵鍋提把

迷你鑄鐵鍋提把

特價：$140｜ 原價：$249

燒烤用不鏽鋼木炭托盤

燒烤用不鏽鋼木炭托盤

特價：$545｜ 原價：$1,089

杯架

杯架

特價：$300｜ 原價：$399

Snow Peak Special Sale

Snow Peak Special Sale

地點：i.t (尖沙咀The ONE L2全層)

日期：即日起至售完即止

