雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Snow Peak開倉全場產品$100起！露營床墊、不鏽鋼摺檯、營火用具低至半價
最近天氣開始轉涼，又係時候去Camping啦！日本頂級戶外品牌Snow Peak在尖沙咀進行限時開倉！全場只售$100起，多款露營用具更低至半價，包括炊具、摺檯、爐具及各款露營小物等，露營愛好者千祈唔好錯過！即刻睇吓有咩抵買：
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
多用途竹製枱板 990x496x25mm
特價：$500｜
原價：$1599
專業營火用具套裝
特價：$495｜
原價：$989
餐具架
特價：$300｜
原價：$399
檯邊垃圾袋專用掛架
特價：$60｜
原價：$159
焚火台
特價：$500｜
原價：$1,569
露營床墊
特價：$1,300｜
原價：$2,599
65週年限量風向標
特價：$450｜
原價：$899
不鏽鋼真空啤酒杯700ml
特價：$260｜
原價：$519
不鏽鋼瀝水網架
特價：$200｜
原價：$399
焚火台收納袋
特價：$200｜
原價：$589
不鏽鋼保溫壺連陶瓷碗套裝(白色)
特價：$790｜
原價：$1,579
不鏽鋼摺檯
特價：$725｜原價：$
1,449
迷你鑄鐵鍋提把
特價：$140｜
原價：$249
燒烤用不鏽鋼木炭托盤
特價：$545｜
原價：$1,089
杯架
特價：$300｜
原價：$399
Snow Peak Special Sale
地點：i.t (尖沙咀The ONE L2全層)
日期：即日起至售完即止
更多著數文章：
其他人也在看
雙11優惠2025｜American Eagle官網限時低至36折 過千款減價服飾！AE印花Tee低至$128／冷外套$216起
最近天氣終於轉涼，大家又是時候要為衣櫃添置新服飾！適逢雙11優惠2025來臨，不少品牌及網購平台都陸續推出大型減價，當中美國人氣街頭風品牌American Eagle官網推出限時低至45折優惠，更加碼買滿3件再額外85折，滿5件額外8折，折上折後最平36折入手，折扣力度勁到Yahoo購物專員都準備大掃貨！今次American Eagle雙11優惠有超過1,000款男、女裝服飾有平，絕對是大家轉季掃平貨的好機會！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列健康產品，精選善存產品2件7折、虎標鎮痛藥布(溫感) (27片裝)$129.9/件、買任何撒隆巴斯產品滿$139獨家送撒隆巴斯舒適貼1片 2件、純之益 虎芝蟲草 60粒 /靈芝保60粒$597/3件、易賞錢會員專享全線金山金門一條根產品2件7折、同溢堂 益安寧丸113粒X3瓶$660/2件、LANNA蘭納肚臍貼5片 / 足貼30片/膝蓋貼20片/頸椎貼20片2件7折、友營堂木酢健之貼8片裝2件7折！YAHOO著數 ・ 3 小時前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 7 小時前
長江中心被淋紅油 雙程證男被控刑毀等罪 還押11.10再訊
中環長江集團中心周二（4 日）被人淋紅油，在場保安亦被襲擊。一名 49 歲持雙程證男子當場被捕，他被控刑事損壞及普通襲擊罪，案件周三（5 日）在東區裁判法院提堂。法庭線 ・ 1 小時前
車銀優「黑化」模樣太帥了！新專輯《ELSE》11.21登場，入伍前為「車太」準備的驚喜禮物準備公開
「臉蛋天才」車銀優今年入伍後，也不會令「車太」們寂寞。這位貼心男已經為粉絲準備好一連串的作品，包括第二張迷你專輯《ELSE》，會在11月21日正式上線，日前更帶來驚喜試聽版預告，用音樂來陪伴「車太」。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
星座運勢｜11月天秤/天蠍/人馬運勢：天秤事業衝刺但要留意別衝動、人馬事業易遇上溝通不良｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年11月星座運勢，分析天秤座、天蠍座、人馬座11月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
清原翔腦出血5年首露臉！ 模特兒轉演員巔峰期突停工！
1993年2月2日神奈川出生，185公分O型血的清原翔，爸是少年棒球監督，從小練排球又迷攝影。Japhub日本集合 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜朗廷酒店自助餐買一送一及第二位$11！人均低至$245食即開生蠔/威靈頓和牛/波士頓龍蝦
想在繁忙的香港生活中找個地方享受美食，好好犒賞自己？位於尖沙咀北京道的朗廷酒店The Food Gallery絕對是個好選擇。最近餐廳為大家帶自助午餐及「和牛海鮮饗宴」晚市自助餐買一送一及第二位$11優惠，自助午餐人均低至$245，晚市自助餐人均低至$429，即可享受有豐富菜式的環球美食。自助午餐提供選時令長腳蟹、麵包蟹、熟蝦，及烤阿根廷沙朗牛等；自助晚餐主打一系列的和牛美食，如威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯、波士頓活龍蝦，黑松露蝦多士以及新鮮炒蟹等，絕對是回本之選，11月5日中午十二點記得上KKday搶購優惠！Yahoo Food ・ 3 小時前
【Don Don Donki】將軍澳店5週年慶 多款洗護髮產品、營養補充品買一送一（即日起至30/11）
DON DON DONKI 將軍澳店 5 週年慶，大量人氣優惠商品、精選零食美食可以同frd 子開心share，其中多款洗護髮產品同營養補充品有買一送一優惠，包括Botanist植物保濕洗護系列、Yolu洗護髮系列、Asahi 150粒29類綜合必需氨基酸、維生素、礦物質複合錠、ASAHI 120粒瑪卡x鋅亞鉛男士耐力配方等！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Häagen-Dazs突發單球雪糕券快閃$11！雙球華夫筒買一送一
甜品always是最好的Comfort Food，無論自己一個享受，還是和情人、閏蜜同享，都歎得超有feel！最近Häagen-Dazs終於在11月4日早上11點在Klook推單球雪糕券快閃$11，及雙球鮮果華夫筒買一送一，後者每人只需$21.5，就可一起慢慢歎雙球雪糕，而且今次優惠更是無限量任買！清新雪糕的滋味超級解膩，雪糕fans絕對不可以錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
C朗談掛靴：快了！
【Now Sports】葡萄牙巨星基斯坦奴朗拿度承認，距離掛靴的日子該不遠矣。「快了。不過我認為自己將會準備好。」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）接受著名傳媒人Piers Morgan訪問時，透露距離掛靴之日已不遠，同時預計到自己的心情：「當然，這將會艱難。會困難嗎？是的。我也許會哭，是的。我是一個坦誠的人。這真的會是非常、非常困難。」「但Piers，我打從25、26、27歲就為未來作好準備，所以我認為自己可承受那種壓力。」他又表示未來會花更多時間在家人身上。40歲的C朗目前與艾拿素的合約至2027年為止，但按其口吻，是否會完成合約尚屬未知之數。至此，他球員生涯的累計入球高達952個。now.com 體育 ・ 13 小時前
劉家良骨灰被盜｜O 記查名人骨灰盜竊案 寶福山：事件複雜正配合警方調查｜Yahoo
翁靜晶拍片指亡夫劉家良的骨灰早前被盜，形容事件令人髮指。沙田寶福山回覆《Yahoo 新聞》指，得悉事件時已即時報警，現正配合警方調查，形容屬個別事件，並加強保安避免同類事件發生。據《Yahoo 新聞》了解，名人骨灰被盜案由警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查中，目前已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉家良骨灰被盜 翁靜晶︰拒交贖金 寶福山：屬個別事件已加強保安
沙田寶福山近日傳出發生多宗名人骨灰懷疑遭盜竊，包括已故著名武術指導、導演劉家良。其遺孀翁靜晶前晚(3日)在YouTube節目透露事件，並指匪徒曾傳送骨灰盒照片企圖勒索贖金，但被警方攔截，亦強調絕不會支付贖金。寶福山回應指，屬個別事件，並已加強保安。警方指，案件仍在調查，由有組織罪案及三合會調查科跟進。 劉家良於2am730 ・ 10 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
馮皓揚被童星訓練學校校長拍片控訴 直指被人「喺我背後狠狠咁插我一刀」
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角。Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
12個放手提電腦的返工袋推介！手袋容量大耐用易清潔都是選tote bag的理由
不論是全職的OL或是Slasher，電腦都是工作上的必需品；現今流行間歇性在家工作，Slasher又會拿着電腦跑咖啡店，作為最佳拍檔的返工袋，最理想當然是美觀、易清潔，並放得下手提電腦以及日常工作文件。今次編輯便嚴選了12個大容量的上班tote bag款，不同物料不同袋型，讓上班一族通勤時仍可展現各自的時尚風格！容量大袋款推薦：自然帆布系 帆布拼皮革手袋 （$1,929 Paravel, available at Net-a-porter) Paravel的耐用帆布袋主打實用設計，這款中大款帆布shopper單先外表已知道實用又易襯，簡約的大地色實在最適合不喜歡常換袋的女士！ DiorDior Toujours手袋 (HK$33,500)說到Tote bag，大家一定會想起Dior的Book Tote手袋，是長青又時尚的選擇，而這款Dior Toujours手袋是近年流行的款式，比起Book Tote少了一份幹練感，但柔軟的皮革造成的小型切口更予人平易近人的感覺，大小剛好能放一台laptop，大型藤格紋圖案縫線讓手袋更時尚有型，簡潔又耐看，相信用幾季也不是問題。 草織拼皮革手袋 （$9ELLE.com.hk ・ 3 小時前
Amazon優惠｜Google TV Streamer 歷史新低，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$75 促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
雙11優惠2025｜THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月最新優惠低至3折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月將有雙11優惠和黑五購物節優惠，現時iHerb自家品牌產品最平低至3折，新會員更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 天前